2025 Sualtı Şampiyonası Balıkesir'de Başladı - Son Dakika
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2025 Sualtı Şampiyonası Balıkesir'de Başladı

2025 Sualtı Şampiyonası Balıkesir\'de Başladı

Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, 9-12 Ocak'ta 359 sporcu ile Balıkesir'de.

09.01.2025 13:47
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2025 sezonunun ilk şampiyonluk mücadelesi Balıkesir'de bugün başladı. TSSF Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası- Milli Takım Seçmeleri yarışları 4 gün sürecek.

Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda TSSF tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası-Milli Takım Seçmeleri 9-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Yarışmalar su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde yapılacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinden şampiyonaya katılan 26 spor kulübünün 186'sı erkek, 173'ü kadın toplam 359 sporcusu şampiyonluk ve madalya için yarışacaklar.

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, sezonun ilk şampiyonluk mücadelelerine katılan tüm takımlara teşekkür ederek, 2025'in ilk madalyaları için bol şans ve başarılar dilediğini belirterek, "Sualtı camiasının hak ettiği başarılarla dolu bir sezon için gereken çalışmaları hızla tamamlıyoruz. Yeni sezon, sualtı ailemizin tüm üyelerine hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2025 Sualtı Şampiyonası Balıkesir'de Başladı - Son Dakika

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