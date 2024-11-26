2025 Uluslar Kupası Konya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2025 Uluslar Kupası Konya'da

2025 Uluslar Kupası Konya\'da

Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 14-16 Mart 2025'te Konya Velodromu'nda düzenlenecek.

26.11.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılının ilk Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında Konya Velodromu'nda düzenleneceği Uluslararası Bisiklet Birliği yönetim kurulu tarafından onaylanarak resmen duyuruldu.

İlk kez 2022 yılında İslam Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Konya Velodromu, Dünya Şampiyonası'ndan sonra en büyük pist bisikleti müsabakası olan "UCI Uluslar Kupası"na ev sahipliği yapacak. İlk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan organizasyon, 3 gün sürecek ve hem kadınlarda hem de erkeklerde pist bisikletinde dünyanın en başarılı sporcularını ağırlayacak. Organizasyona 5 kıtadan 40 üzerinde ülke ve 450 üzerinde sporcunun katılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Konya İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan müsabakanın TV çekimleri, prodüksiyonu ve canlı yayınlarının Dünya genelinde izleyiciye ulaştırılması için teknik altyapı, TRT tarafından sağlanacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şeklide:

"Konya Velodromu'nun uluslararası akreditasyon almasının ardından hem ulusal hem uluslararası organizasyonlar düzenleyebileceğiz. Ülkemizin en önemli sportif yatırımlarından olan Konya Olimpik Velodromu, Türkiye'de bisiklet sporunun kalbinin attığı bir merkez olacak. Son iki yılda sporcu gelişim kampları ile farklı illerden genç sporcularımız velodrom ile tanışma fırsatı buldu, merkezde tam zamanlı antrenörlerimiz hizmet veriyor. Milli Takım kampları ve bölgesel yarışmalar ile sporcu yetiştirme çalışmalarımız olanca hızıyla sürüyor. Balkan Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda kürsüde yer aldığımız pist bisikleti disiplininde inanıyorum ki Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmamız, bu branşa olan ilgiyi daha da artıracak. Dünyanın en hızlı bisikletçilerini izlemek gençlere ilham verecek." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Yaşam, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025 Uluslar Kupası Konya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:25 Bahçeli’nin çağrısına DEM Parti’den jet yanıt: İmralı’ya gitmek için başvuru yapacağız Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den jet yanıt: İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:49 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
17:11 Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
17:03 Nicolo Zaniolo’dan şaşırtan istatistik Nicolo Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
16:55 Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
16:53 Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
16:53 Karaman’da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu
16:52 Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL’den satılıyor Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
16:33 Enes Ünal, geri dönüyor Enes Ünal, geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 13:48:48. #1.12#
SON DAKİKA: 2025 Uluslar Kupası Konya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.