2026-2027 Süper Lig Fikstürü Çekiliyor

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oluyor. Yeni sezon fikstür çekimi yarın saat 14.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda başlayacak. Fikstür çekimi, kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek. - İSTANBUL