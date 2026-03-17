2026 Bisiklet Yarış Takvimi Açıklandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2026 sezonu için 32 ilde çok sayıda bisiklet yarışı düzenleyecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2026 yılı yol, pist, dağ bisikleti, BMX, gran fondo ve para bisikleti yarış takvimini açıkladı.

Federasyonun açıklamasına göre, sezon boyunca altyapıdan elit seviyeye kadar sporcuların gelişimine katkı sağlayacak yarış ve çeşitli faaliyetler 32 ilde düzenlenecek.

2026 sezonunda yol bisikleti branşında Türkiye genelinde çok sayıda tek günlük ve etaplı yarış gerçekleştirilecek. Sporcular, farklı şehirlerde düzenlenecek organizasyonlarda hız, dayanıklılık ve taktiksel becerilerini sergileme fırsatı bulacak.

Türk bisikletinin en önemli organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Uluslararası takımların katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonun dünya bisiklet takviminde önemli bir yer tutması bekleniyor.

Sezon kapsamında ayrıca Tour of Mersin, Tour of İstanbul, Tour of Samsun ve Tour of Kahramanmaraş gibi etaplı yarışların yanı sıra Türkiye Kupası puanlı yol yarışları, Türkiye Yol Şampiyonası ve çeşitli bölgesel organizasyonlar da yapılacak. Bu yarışlarda farklı yaş kategorilerinde kadın ve erkek sporcular mücadele edecek.

Pist bisikletinde merkez Konya

Pist bisikletinde ise Konya Olimpik Velodromu sezon boyunca önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürecek.

Velodrom, 1-5 Şubat tarihlerinde düzenlenen Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 30 ülkeden 315 sporcunun katıldığı organizasyonda Avrupa'nın önde gelen pist bisikletçileri mücadele etti.

Uluslararası standartlara sahip tesiste sezon boyunca ulusal şampiyonalar, milli takım kampları ve sporcu gelişim programlarının da düzenlenmesi planlanıyor.

Gran Fondo yarışları bisiklet turizmine katkı sağlayacak

2026 sezonunda Gran Fondo yarışları da Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenecek organizasyonlarla amatör ve profesyonel sporcuları bir araya getirecek.

Marmaris, Konya, Zonguldak, Ankara, Yalova, İstanbul, Çanakkale ve Çeşme gibi yerlerde gerçekleştirilecek yarışların hem bisiklet sporunun yaygınlaşmasına hem de spor turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Takvimde ayrıca Tour de France markasının amatör serisi olan L'Etape by Tour de France yarışlarının Marmaris ve İstanbul'da yapılması planlanıyor. Sezonun önemli organizasyonlarından UCI Gran Fondo Antalya ise dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları Türkiye'de buluşturacak.

Dağ bisikletinde uluslararası organizasyonlar

Dağ bisikleti yarışları da sezon boyunca Erzurum, Rize, Sakarya, Bursa, Nevşehir, Malatya, Kahramanmaraş ve Antalya gibi şehirlerde gerçekleştirilecek. Sporcular, teknik zorluk seviyesi yüksek parkurlarda yarışacak.

Dağ bisikletinin önemli merkezlerinden Sakarya Bisiklet Vadisi de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Eliminatör branşında düzenlenecek yarışlarda dünyanın önde gelen takım ve sporcuları mücadele edecek.

Takvim kapsamında ayrıca Türkiye Bisiklet Milli Takımı'nın yol, pist, dağ ve para bisikleti branşlarında yurt içi ve yurt dışında katılacağı hazırlık kampları ile uluslararası yarışlar da yer alıyor. Bu kapsamlı program, Türk bisikletinin farklı disiplinlerde sürdürülebilir başarı hedefini destekleyen önemli bir yapı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu 2026 takvimine ilişkin, "Bisiklet sporunun Türkiye'de her geçen yıl daha güçlü bir yapı kazandığını görüyoruz. Yol, pist, dağ ve para bisikleti branşlarını kapsayan 2026 sezonu yarış ve kamp takvimimizi, sporcularımızın uluslararası arenada daha iddialı olmalarını sağlayacak şekilde planladık. 2026 takvimi sporcularımıza uluslararası rekabet gücü kazandıracak. Ulusal organizasyonlarla sporcu havuzumuzu genişletirken, uluslararası yarışlarla sporcularımızın gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu takvimin, Türk bisikletinin sürdürülebilir başarısına önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

2026 takvimine göre Türkiye'de yol, pist, dağ bisikleti, gran fondo ve BMX branşlarında bu güne kadar 16'sı düzenlenen toplam 103 yarış, kamp ve organizasyon yapılacak.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:19
İlk görüşte anlamak biraz zaman alabilir! Tartışma yaratan görüntü
14:19
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:45
Tedesco'nun korktuğu başına geldi
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:17
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:29:32. #.0.4#
SON DAKİKA: 2026 Bisiklet Yarış Takvimi Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.