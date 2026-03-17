2026 Bisiklet Yarış Takvimi Açıklandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2026 yılı yol, pist, dağ bisikleti, BMX, gran fondo ve para bisikleti yarış takvimini açıkladı.

Federasyonun açıklamasına göre, sezon boyunca altyapıdan elit seviyeye kadar sporcuların gelişimine katkı sağlayacak yarış ve çeşitli faaliyetler 32 ilde düzenlenecek.

2026 sezonunda yol bisikleti branşında Türkiye genelinde çok sayıda tek günlük ve etaplı yarış gerçekleştirilecek. Sporcular, farklı şehirlerde düzenlenecek organizasyonlarda hız, dayanıklılık ve taktiksel becerilerini sergileme fırsatı bulacak.

Türk bisikletinin en önemli organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Uluslararası takımların katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonun dünya bisiklet takviminde önemli bir yer tutması bekleniyor.

Sezon kapsamında ayrıca Tour of Mersin, Tour of İstanbul, Tour of Samsun ve Tour of Kahramanmaraş gibi etaplı yarışların yanı sıra Türkiye Kupası puanlı yol yarışları, Türkiye Yol Şampiyonası ve çeşitli bölgesel organizasyonlar da yapılacak. Bu yarışlarda farklı yaş kategorilerinde kadın ve erkek sporcular mücadele edecek.

Pist bisikletinde merkez Konya

Pist bisikletinde ise Konya Olimpik Velodromu sezon boyunca önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürecek.

Velodrom, 1-5 Şubat tarihlerinde düzenlenen Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 30 ülkeden 315 sporcunun katıldığı organizasyonda Avrupa'nın önde gelen pist bisikletçileri mücadele etti.

Uluslararası standartlara sahip tesiste sezon boyunca ulusal şampiyonalar, milli takım kampları ve sporcu gelişim programlarının da düzenlenmesi planlanıyor.

Gran Fondo yarışları bisiklet turizmine katkı sağlayacak

2026 sezonunda Gran Fondo yarışları da Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenecek organizasyonlarla amatör ve profesyonel sporcuları bir araya getirecek.

Marmaris, Konya, Zonguldak, Ankara, Yalova, İstanbul, Çanakkale ve Çeşme gibi yerlerde gerçekleştirilecek yarışların hem bisiklet sporunun yaygınlaşmasına hem de spor turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Takvimde ayrıca Tour de France markasının amatör serisi olan L'Etape by Tour de France yarışlarının Marmaris ve İstanbul'da yapılması planlanıyor. Sezonun önemli organizasyonlarından UCI Gran Fondo Antalya ise dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları Türkiye'de buluşturacak.

Dağ bisikletinde uluslararası organizasyonlar

Dağ bisikleti yarışları da sezon boyunca Erzurum, Rize, Sakarya, Bursa, Nevşehir, Malatya, Kahramanmaraş ve Antalya gibi şehirlerde gerçekleştirilecek. Sporcular, teknik zorluk seviyesi yüksek parkurlarda yarışacak.

Dağ bisikletinin önemli merkezlerinden Sakarya Bisiklet Vadisi de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Eliminatör branşında düzenlenecek yarışlarda dünyanın önde gelen takım ve sporcuları mücadele edecek.

Takvim kapsamında ayrıca Türkiye Bisiklet Milli Takımı'nın yol, pist, dağ ve para bisikleti branşlarında yurt içi ve yurt dışında katılacağı hazırlık kampları ile uluslararası yarışlar da yer alıyor. Bu kapsamlı program, Türk bisikletinin farklı disiplinlerde sürdürülebilir başarı hedefini destekleyen önemli bir yapı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu 2026 takvimine ilişkin, "Bisiklet sporunun Türkiye'de her geçen yıl daha güçlü bir yapı kazandığını görüyoruz. Yol, pist, dağ ve para bisikleti branşlarını kapsayan 2026 sezonu yarış ve kamp takvimimizi, sporcularımızın uluslararası arenada daha iddialı olmalarını sağlayacak şekilde planladık. 2026 takvimi sporcularımıza uluslararası rekabet gücü kazandıracak. Ulusal organizasyonlarla sporcu havuzumuzu genişletirken, uluslararası yarışlarla sporcularımızın gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu takvimin, Türk bisikletinin sürdürülebilir başarısına önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

2026 takvimine göre Türkiye'de yol, pist, dağ bisikleti, gran fondo ve BMX branşlarında bu güne kadar 16'sı düzenlenen toplam 103 yarış, kamp ve organizasyon yapılacak.