2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Torbaları Belli Oldu

Spor

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için Avrupa elemelerinde UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı torbalar belli oldu.

Türkiye, 13 Aralık Cuma günü Zürih'te gerçekleştirilecek 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak. Kura çekimi sonunda 12 grup belli olacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa elemelerinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino

Avrupa'dan Dünya Kupası'na 16 ülke katılacak

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48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım play-off maçları oynanacak.

Dünya Kupası'nın açılış maçı 11 Haziran 2026'da

2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 64 maç yerine 104 maç yapılacak.

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.