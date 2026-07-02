2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda yarın 3 maç oynanacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
02.00 Portekiz- Hırvatistan (Toronto Stadı)
06.00 İsviçre- Cezayir (BC Place Vancouver Stadı)
21.00 Avustralya- Mısır (Dallas Stadı)
Son Dakika › Spor › 2026 Dünya Kupası'nda Son 32 Turu Heyecanı - Son Dakika
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