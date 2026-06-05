2026 FIFA Dünya Kupası Üç Ülkeye Yayılıyor

FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 3 ülke ortaklığında geniş bir coğrafyada gerçekleştirilecek.

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 22 kez bu organizasyon düzenlenirken, 23.'sü ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında yapılacak.

Daha önce sadece 1 kez iki ülke ortaklığında düzenlendi

Geride kalan 22 FIFA Dünya Kupası'nın 21'ini tek ev sahibi ülke gerçekleştirdi.

Sadece 2002 yılındaki organizasyon, Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlendi.

İki ülkenin beraber düzenlediği ilk ve tek dünya kupası özelliği de taşıyan turnuvaya, ayrıca Asya kıtası ilk kez ev sahipliği yaptı.

2002 Dünya Kupası'nı ilk kez finalde karşılaştığı Almanya'yı 2-0 yenen Brezilya kaldırmıştı.

Türkiye ise turnuvadaki son maçında ev sahiplerinden Güney Kore'yi yenerek 2002 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamıştı.

Dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika kıtasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası, dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek.

Turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası boyunca 16 farklı stadyumda toplam 104 maç oynanacak.

Ev sahipleri

Dünya Kupası'nda ev sahipleri şöyle:

Tarih Ev sahibi 1930 Uruguay 1934 İtalya 1938 Fransa 1950 Brezilya 1954 İsviçre 1958 İsveç 1962 Şili 1966 İngiltere 1970 Meksika 1974 Batı Almanya 1978 Arjantin 1982 İspanya 1986 Meksika 1990 İtalya 1994 ABD 1998 Fransa 2002 Güney Kore-Japonya 2006 Almanya 2010 Güney Afrika 2014 Brezilya 2018 Rusya 2022 Katar 2026 ABD, Kanada, Meksika

Kaynak: AA