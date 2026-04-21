2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Kura Çekimi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye; Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer aldı.

Kura çekiminin ardından bütün gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Japonya, İspanya, Almanya, Mali

B Grubu: Macaristan, Güney Kore, Nijerya, Fransa

C Grubu: Belçika, Avustralya, Porto Riko, Türkiye

D Grubu: ABD, Çekya, İtalya, Çin

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026, 4–13 Eylül 2026 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşecek ve toplamda 36 maç oynanacak. Grup aşamasının sonunda, her grubu ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finallere yükselecek. İkinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final elemeleri turunda mücadele edecek; bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları arasında çapraz eşleşmeler yapılacak. Bu eleme maçlarını kazanan takımlar, çeyrek finallerde grup liderleriyle karşılaşacak. Bu aşamadan sonra final etabı; çeyrek finaller, yarı finaller, final ve üçüncülük maçından oluşacak olup, tüm karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası kura çekimi sonrasında, TBF Başkanı Hidayet Türkoğu'nun da onurlandırılacağı FIBA Hall of Fame 2026 töreni başlayacak.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Porto Riko, Avustralya, Basketbol, Belçika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi 16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi
“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Motokuryeden tartıştığı kişiye kurşun yağmuru Motokuryeden tartıştığı kişiye kurşun yağmuru
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Evden cansız bedeni ve eski eşi ile çocuklarına bıraktığı notlar çıktı Evden cansız bedeni ve eski eşi ile çocuklarına bıraktığı notlar çıktı
Serdal Adalı’dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ’’İnşallah’’ diyerek açıkladı Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ''İnşallah'' diyerek açıkladı
Bursa’da heyelan: Kırsal mahalleleri bağlayan yol ulaşıma kapandı Bursa'da heyelan: Kırsal mahalleleri bağlayan yol ulaşıma kapandı

20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
20:16
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:35
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
17:55
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 20:57:34. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.