2026 Offroad Şampiyonası Samsun'da

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı, Samsun'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Samsun Otomobil Spor Kulübü (SAMOSK) tarafından 24-26 Temmuz tarihlerinde Vezirköprü ilçesinde organize edilecek yarışta, 21 araç ve 42 sporcu parkura çıkacak.

Organizasyon, 24 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da Vezirköprü Çamlık Parkı'nda seremoniyle başlayacak.

Yarışın ilk gününde ekipler, 25 Temmuz Cumartesi günü Vezirsuyu Tabiat Parkı'ndaki mukavemet etabını dört kez geçerek zamana karşı mücadele edecek.

Şampiyonanın dördüncü ayağı, 26 Temmuz Pazar günü İncesu seyirci etabının üç kez geçilmesinin ardından saat 17.00'de Vezirköprü Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.