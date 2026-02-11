2026 Türkiye Açık Para Golf Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
Spor

2026 Türkiye Açık Para Golf Turnuvası Sonuçlandı

2026 Türkiye Açık Para Golf Turnuvası Sonuçlandı
11.02.2026 18:51
Antalya'da yapılan turnuvanın birincisi Mehmet Kazan oldu. Karahan Yıldırım üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) 2026 takviminde yer alan Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi.

Serik ilçesindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvaya 13 ülkeden 36 oyuncu katıldı.

Türkiye'yi turnuvada Mehmet Kazan ve Karahan Yıldırım temsil etti.

Organizasyonun son gününde yapılan atışlar sonucunda birinciliği 146 gross skorla milli sporcu Mehmet Kazan elde etti.

Turnuvada Güney Afrikalı sporcu Jay Jay Botha 147 gross skorla ikinci, Hollandalı Tycho Kuiper de 152 vuruşla üçüncü oldu.

Türk sporcu Karahan Yıldırım da stableford kategorisinde 72 puan elde ederek üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri EDGA Başkanı Tony Bennet, Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, federasyon yönetim kurulu üyeleri Hasan Ceylan ve Zafer Türkoğlu tarafından verildi.

Mehmet Kazan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Kazan, turnuvada birinciliği elde ettiği için mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan ise törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turnuvanın organizasyon anlamında başarılı geçtiğini söyledi.

Ev sahibi oldukları uluslararası bir turnuvada milli sporcuları Mehmet Kazan'ın şampiyon olmasının, Karahan Yıldırım'ın da madalya almasının gururunu yaşadıklarını dile getiren Asan, Türkiye'de golfe olan ilgiyi arttırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

