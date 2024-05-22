İstanbul, 2026 ve 2027 UEFA finallerine ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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İstanbul, 2026 ve 2027 UEFA finallerine ev sahipliği yapacak

İstanbul, 2026 ve 2027 UEFA finallerine ev sahipliği yapacak

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı. Tüpraş Stadı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak. 2019 yılında Vodafone Park'ta yapılan UEFA Süper Kupa finali de İstanbul'da gerçekleşmişti.

22.05.2024 14:41
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UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırırken, 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.

Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbul, 2026 ve 2027 UEFA finallerine ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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