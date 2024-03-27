2027 Avrupa Oyunları İstanbul\'da yapılacak

2027 Avrupa Oyunları, İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak.
Avrupa Olimpiyat Komitelerinden (EOC) yapılan açıklamada, 2027'de dördüncü kez düzenlenecek organizasyon İstanbul'da gerçekleştirilecek.
İstanbul'un ev sahipliğini onaylamaktan mutluluk duyduğunu belirten EOC Başkanı Spyros Capralos, "Bu hem Avrupalı sporcular hem de şehir için harika bir haber. İstanbul'un 2027'de Avrupa'nın en iyi sporcularının parlayacağı mükemmel bir yer olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
2027 Avrupa Oyunları, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na birçok branşta kota verecek.
Organizasyona 2015 yılında Bakü, 2019'da Minsk, 2023'te ise Krakow ev sahipliği yapmıştı.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Down Futsal Milli Takımı'nın başarısını kutlayarak, sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde eden Kocasinan Spor Kulübü'nü vurguladı. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Çolakbayrakdar, takımın gelecek yıl dünya şampiyonasında da başarılı olmasını diledi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, İstanbul'da düzenlenecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın geleceğin yıldızlarına ev sahipliği yapacağını söyledi. Türkoğlu, organizasyonun ülkemizde düzenleniyor olmasının altyapı açısından önemli olduğunu belirtirken, Zagklis ise genç oyuncuların gelişimi için bu turnuvanın çok önemli olduğunu vurguladı.
Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda İzmir ve Manisa takımları şampiyon oldu. 9 ilden yaklaşık 100 sporcunun ter döktüğü müsabakalarda kızlar kategorisinde birinci olan takım Manisa, erkekler kategorisinde ise birinci olan takım İzmir oldu. Kupa ve madalyalar başarılı sporculara takdim edildi.
Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, seçim çalışmaları kapsamında Ovaeymir Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında mahalle sakinlerine projelerini anlatan Atay, yeni dönemde mahalleye Kitap Kafe kazandırma sözü verdi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla dron kullanarak kural ihlallerini tespit ediyor. Havadan yapılan denetimlerde özellikle ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri denetleniyor. Cezai işlemlerin ardından durdurulan araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili broşürler veriliyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları’nın kente kazandırılmasını duyurduğu toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Rakibi Murat Kurum’un, ‘Bakanlıkların kapısından içeriye dahi giremezsin. Öyle bir liyakat yok sende. Seni ancak bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar’ sözlerine yanıt veren İmamoğlu, “Köfteciyle ilgili bir sorunu var Sayın Kurum’un. Ben, ona, ‘Bakan olamazsın demedim, köfteci olamazsın’ dedim. Esnaflığın ne anlama geldiğini bilmeyen bir insan, insanlarının yüzde 30’a yakın esnaf kökenli bir toplum olan güzel İstanbul'a nasıl hizmet edebilir; varın siz düşünün. Tabii anlayacağını da düşünmüyorum. Belli ki köfteyle, köfteciyle bir zoru var, esnaflıkla bir zoru var. Ama 31 Mart’ta esnafın, köftecilerin zaferi olacak. Muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra her yediği köftede, İstanbul seçimini hatırlayacak” yanıtını verdi.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeleri ve hakemleri ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Palancıoğlu, birliğin ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Melikgazi olarak önce insan, önce aile, önce gençlik, önce kadın dediklerini belirtti. Ayrıca, çocuklar için çocuk üniversitesi kuracaklarını ve Türkiye Üstün Zekalılar Vakfı ile Dahiler Koleji'ni Kayseri'ye kazandıracaklarını söyledi.
Teknik Direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya Futbol Milli Takımı, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda Zimbabve'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek turnuvayı kazandı. Bu sonuçla Kenya, uluslararası alanda ilk kez bir kupa kazandı. Ayrıca son 3 deplasman maçında da galibiyet elde eden Kenya, tarihinde bir ilki yaşadı.
İstanbul'da düzenlenecek olan FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı. Türkiye, Arjantin, Yeni Zelanda ve İtalya ile aynı grupta yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesisleri ve organizasyonlar için önemli bir ülke olduğunu belirtti. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ise genç sporcuların uluslararası kariyerine bu etkinlikle başladığını söyledi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Türkiye'nin basketbolun gelişimine destek vermeye devam edeceğini vurguladı.
Türkiye Eskrim Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası, 29-30 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonda 21 ilden toplam 281 sporcu madalya mücadelesi verecek. İlk gün epede 160 sporcu, ikinci gün ise kılıç branşında 121 sporcu piste çıkacak. Dereceye giren ilk üç sporcu kupa ile ödüllendirilecek.
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