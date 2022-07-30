Hokey: Gençler Avrupa Şampiyonası 2 - Son Dakika
Üye Girişi

Hokey: Gençler Avrupa Şampiyonası 2

30.07.2022 17:34
Hokey: Gençler Avrupa Şampiyonası 2

21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'deki beşinci maçında Çekya'yı 1-0 yendi.

21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'deki beşinci maçında Çekya'yı 1-0 yendi.

Grubunu 2. sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, bu kategoride ilk kez son 8'e kalıp, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nı en üst etap olan Championship'te oynama hakkı elde etti.

Çekya'nın Plzen kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden milli takım, A Grubu'nda son maçında Çekya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Ramazan Kayar'ın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Grupta daha önce İrlanda'yla 2-2 berabere kalıp, Polonya'ya 2-0 yenilen milliler, Galler'i 2-1 yenmiş, İtalya maçını da 2-2 eşitlikle tamamlamıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hokey: Gençler Avrupa Şampiyonası 2 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 William Carvalho'dan transfer iddialarını güçlendiren hamle! Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımını beğendi
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
16:02 Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü
15:57 Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi
15:53 Gökçeada'da konuşan AK Parti'li Bülent Turan: Kılıçdaroğlu yüzde 24 olan oylarını yüzde 25 yapamadı, yapamayacak da
15:47 Yarı insan yarı hayvan! Bu görüntü ABD'de günün konusu oldu
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
15:23 Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor
15:22 Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP koltuğuna kim geçecek? İşte konuşulan adaylar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 17:34:46. #1.12#
SON DAKİKA: Hokey: Gençler Avrupa Şampiyonası 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement