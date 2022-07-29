Gençler Avrupa Hokey Şampiyonası 2 - Son Dakika
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Gençler Avrupa Hokey Şampiyonası 2

29.07.2022 15:09
Gençler Avrupa Hokey Şampiyonası 2

21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'deki dördüncü maçında İtalya ile 2-2 berabere kaldı.

21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'deki dördüncü maçında İtalya ile 2-2 berabere kaldı.

Çekya'nın Plzen kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden milli takım, A Grubu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, Ramazan Kayar ve Müslüm Ekinci'nin golleriyle sahadan 2-2 berabere ayrıldı.

Grupta daha önce İrlanda ile 2-2 berabere kalan, Polonya'ya 2-0 yenilen milliler, Galler'i ise 2-1 yenmişti.

Türkiye, şampiyonadaki beşinci maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

İtalya, Spor, Son Dakika

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