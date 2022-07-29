Grupta daha önce İrlanda ile 2-2 berabere kalan, Polonya 'ya 2-0 yenilen milliler, Galler 'i ise 2-1 yenmişti.

Kaynak: AA

İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençler Avrupa Hokey Şampiyonası 2 - Son Dakika

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