23 Elazığ FK, Silifke Belediyespor\'u 3-2 Mağlup Etti

Nesine 3. Lig 1. Grubun 10. haftasında 23 Elazığ FK, evinde konuk ettiği Silifke Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Ahmet Ecevit, Şükrü Mert, Okan Delier
23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Boran Tütünci, Güray Fırat, Görkem Can Güner ( Ulaş dk. 90), Muzaffer Doğan (Mert dk. 81), Güney Sağır, Burak Konaç, Muhammed Kavaklı (Kubilay Eren dk. 76), Fatih Onay, Sezer Kahraman, Musa Bulut (Berke dk. 76)
Silifke Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu, Salih Zafer Kurşunlu (Turan Ali dk. 65), Kağan Topçu, Arif Cılak (Bekir Can dk.65), Şükrü Kaan Kılıçarslan (Tuğcan Alp dk. 76), Halilcan Gül (Emre dk. 46), Enginalp Yamaç (Berkay dk. 54), Ekrem Çalışanlar, Metin Sevinç, Okan Toprak, Muhammet Harun Genç
Goller: Muzaffer (dk. 12), Güney (dk. 34 ve 83) (23 Elazığ FK), Muhammet Harun (dk. 4 ve 19) (Silifke Belediyespor)
Sarı Kartlar: Musa, Güray, Güney, Mert, Berke (23 Elazığ FK), Muhammet Harun, Metin, Bekir Can (Silifke Belediyespor) - ELAZIĞ
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