23 Elazığ FK, Silifke Belediyespor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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23 Elazığ FK, Silifke Belediyespor'u 3-2 Mağlup Etti

23 Elazığ FK, Silifke Belediyespor\'u 3-2 Mağlup Etti

Nesine 3. Lig 1. Grubun 10. haftasında 23 Elazığ FK, evinde Silifke Belediyespor'u 3-2'lik skorla yendi. Maçta goller Muzaffer ve Güney'den geldi.

10.11.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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Nesine 3. Lig 1. Grubun 10. haftasında 23 Elazığ FK, evinde konuk ettiği Silifke Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Ahmet Ecevit, Şükrü Mert, Okan Delier

23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Boran Tütünci, Güray Fırat, Görkem Can Güner ( Ulaş dk. 90), Muzaffer Doğan (Mert dk. 81), Güney Sağır, Burak Konaç, Muhammed Kavaklı (Kubilay Eren dk. 76), Fatih Onay, Sezer Kahraman, Musa Bulut (Berke dk. 76)

Silifke Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu, Salih Zafer Kurşunlu (Turan Ali dk. 65), Kağan Topçu, Arif Cılak (Bekir Can dk.65), Şükrü Kaan Kılıçarslan (Tuğcan Alp dk. 76), Halilcan Gül (Emre dk. 46), Enginalp Yamaç (Berkay dk. 54), Ekrem Çalışanlar, Metin Sevinç, Okan Toprak, Muhammet Harun Genç

Goller: Muzaffer (dk. 12), Güney (dk. 34 ve 83) (23 Elazığ FK), Muhammet Harun (dk. 4 ve 19) (Silifke Belediyespor)

Sarı Kartlar: Musa, Güray, Güney, Mert, Berke (23 Elazığ FK), Muhammet Harun, Metin, Bekir Can (Silifke Belediyespor) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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