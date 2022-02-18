Üye Girişi
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı - Son Dakika

23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı

18.02.2022 13:00
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' turnuvasının Aydın ayağının açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' turnuvasının Aydın ayağının açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var'ın Aydın'daki maçları Efeler ilçesindeki Aydın Yıldız Spor Tesisleri halı sahasında başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan turnanın açılışına Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Efeler İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürü Mithat Yıldırım, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Aydın Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Yıldızspor Kulüp Başkanı Kaya Özcan, takımların antrenörleri ve sporcuların aileleri katıldı.

İlk santrasını Aygın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan yaptı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "11-13 yaş grubu sporcuların katılım sağladığı yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya Aydın'dan 37 takım ve 407 sporcu katılım sağlıyor. TBMM'de yapılacak final müsabakalarında Aydın'dan bir takımı görmeyi çok istiyoruz. İnanıyorum ki sporda güzel başarılara imza atıldığı ilimizde bu turnuvadan da güzel bir sonuç elde edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm sporcu ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvanın ilk maçlarında takım oyuncuları sahada ter dökerken, antrenör ve aileleri de oyunculara saha kenarından tezahürat ve taktikleri ile destek verdi.

Grup maçları Aydın'da oynanacak

Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' müsabakaları, 18- 28 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinden 15 bin 895 çocuğun başvurduğu müsabakalar, 156 kız, bin 289 erkek takımı olarak gerçekleştirilecek. 11-13 yaş grubu sporcuların katılım sağladığı futbol turnuvası grup müsabakası maçları, 14-20 Mart tarihlerinde Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir, Muğla ve Denizli illerinin birinci olan kız ve erkek takımlarının katılımları ile Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Final karşılaşmasının TBMM'de yapılması planlanıyor

Maçlar, 7 asil ve 4 yedek sporcudan oluşan takımların 20'şer dakika ve 2 devreli halı sahada eleme usulü şeklinde gerçekleştirilecek. Final karşılaşmasının TBMM'de yapılması planlanan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek. TBMM tarafından 1'inci olan takım oyuncularına tablet, 2'nci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, 3'üncü takım oyuncularına drone hediye edilecek. - AYDIN

23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı

YORUMLAR
500

23 Nisan, Futbol, Aydın, TBMM, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:15 Geççek'i öne süren Çömez, eski partisine şarkı önerdi. Bu da geçer yahu!
12:55 Tarkan, "Geççek"i anlattı: Hangi duygularla yazdı! İşte ünlü starın radyocu Mehmet Gezegen'e söyledikleri
12:47 Bombalı saldırılarda 50 kişiyi öldürmüşlerdi! Hakim acımadı: Aynı davada 38 idam kararı
12:43 İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP oyları reddedildi! İmamoğlu, konu ile açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
12:31 Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu
12:19 Sopayla saldırdı yetmedi, kafasına falçata sapladı! O anlar kameralara anbean yansıdı
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:23:37. #1.12#
SON DAKİKA: 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement