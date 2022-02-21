23 Nisan Futbol Turnuvası'nda İzmir müsabakaları başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi öncülüğünde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" İzmir müsabakaları başladı.

Vizyon Spor Tesisleri'nde 11-13 yaş grubundan 43 erkek ve 7 kız ekibinin katıldığı organizasyon, 4 Mart'a kadar devam edecek. Turnuvanın İzmir ayağının ilk mücadelesinde başlama vuruşunu İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici yaptı.

Turnuvanın finalleri, 18-22 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek.