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23 Nisan Futbol Turnuvası'nda İzmir müsabakaları başladı - Son Dakika

23 Nisan Futbol Turnuvası'nda İzmir müsabakaları başladı

21.02.2022 14:08
23 Nisan Futbol Turnuvası'nda İzmir müsabakaları başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi öncülüğünde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" İzmir müsabakaları başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi öncülüğünde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" İzmir müsabakaları başladı.

Vizyon Spor Tesisleri'nde 11-13 yaş grubundan 43 erkek ve 7 kız ekibinin katıldığı organizasyon, 4 Mart'a kadar devam edecek. Turnuvanın İzmir ayağının ilk mücadelesinde başlama vuruşunu İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici yaptı.

Turnuvanın finalleri, 18-22 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

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23 Nisan, Türkiye, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda İzmir müsabakaları başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda İzmir müsabakaları başladı - Son Dakika
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