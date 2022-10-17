Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde bugün başlayan organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Fatih Bozkurt çeyrek finalde Yunan Nikolaos Ntounias'ı 8-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde de Macar Dariusz Vitek'i 6-1 yenen Fatih Bozkurt finale yükseldi.

Kaynak: AA

Fatih Bozkurt, İspanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

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