23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

17.10.2022 23:57
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

Milli güreşçi Fatih Bozkurt, İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Milli güreşçi Fatih Bozkurt, İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde bugün başlayan organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Fatih Bozkurt çeyrek finalde Yunan Nikolaos Ntounias'ı 8-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde de Macar Dariusz Vitek'i 6-1 yenen Fatih Bozkurt finale yükseldi.

Milli sporcu finalde Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Fatih Bozkurt, İspanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

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