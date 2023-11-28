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Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sami Uğurlu'yu getirdi - Son Dakika

Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sami Uğurlu'yu getirdi

Dün Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı. Uğurlu, daha önce de Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sami Uğurlu\'yu getirdi
28.11.2023 - 17:15,  Güncelleme: 17:53
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in istifasının ardından teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini duyurdu.

DAHA ÖNCE DE GÖREV YAPTI

Uğurlu, daha önce de Kasımpaşa'da görev yapmıştı. 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu, 24 maçta, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.

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KEMAL ÖZDEŞ İSTİFA ETMİŞTİ

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denilmişti.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sami Uğurlu'yu getirdi - Son Dakika
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