24Erzincanspor'dan Hamdi Ulukaya'ya Sitem - Son Dakika
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24Erzincanspor'dan Hamdi Ulukaya'ya Sitem

24Erzincanspor\'dan Hamdi Ulukaya\'ya Sitem

24Erzincanspor, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'ya Fenerbahçe'ye desteğinden dolayı isyan etti.

20.04.2025 20:35
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24Erzincanspor'dan, aslen Erzincan'ın İliç ilçesinden olan Amerikan yoğurt devi Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya için sitem dolu yazı paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin, Amerikan yoğurt devi Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya ile stadyum isim hakkı için yıllık 20 milyon Euro'luk bir sponsorluk anlaşması yapmaya hazırlandığı iddia edilirken ekonomik sıkıntılar yaşayan 24Erzincanspor'da destek istedi.

24Erzincanspordan yapılan paylaşımda, "Yüreğimizde bir sızı: Hamdi Ulukaya ve 24Erzincanspor'un yalnızlığı.

Erzincanlı bir iş adamı, dünya çapında başarıya ulaşmış bir marka: Chobani. Kurucusu Hamdi Ulukaya, girişimcilik hikayesiyle hepimize ilham oldu. Ancak bugün, Erzincan olarak içimizde bir burukluk var. Yakın zamanda duyuruldu: Chobani, Fenerbahçe'nin stadyum isim sponsoru oldu. 5 yıl boyunca toplam 100 milyon Euro'luk bir destekten söz ediliyor. Bu elbette büyük bir işbirliği, büyük bir yatırım. Ama biz Erzincanlılar olarak sormadan edemiyoruz: Peki ya 24Erzincanspor?

Bugün, 24Erzincanspor maddi darboğazda. Taraftarlar sosyal medyada kampanyalar başlatıyor, kulüp ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bu takım, bu şehir, her başarıda "O da Erzincanlı" diye göğsünü gere gere Hamdi Ulukaya'yı anlattı, onunla gurur duydu. Ama şimdi, biz zordayken, sırtımızı dayamayı umut ettiğimiz biri başka bir yere omuz verdi. Erzincanspor belki Süper Lig'de değil. Belki büyük ekranlarda her hafta görünmüyor. Ama burası senin doğduğun topraklar. Bu takım, bu şehir, seni hala "bizden biri" olarak görüyor. Bu yüzden hayal kırıklığımız büyük. Bu büyük bir hayal kırıklığı. Bu bir sitem. Sözümüzün özeti şu: Biz seni hep bağrımıza bastık Hamdi bey, şimdi 24Erzincanspor seni bekliyor" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 24Erzincanspor'dan Hamdi Ulukaya'ya Sitem - Son Dakika

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