26. Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri İçin Geri Sayım Başladı

Spor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediyenin destekleriyle Pelitköy Deveciler Derneği tarafından düzenlenen "26. Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri-Folklorik Deve Gösterisi" için geri sayım başladı. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin kış aylarında vazgeçilmez kültürel etkinlikleri arasında yer alan deve güreşleri, Burhaniye'de de her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku ile yapılacak. Pelitköy Güreş Sahası'nda 8 Aralık Pazar günü saat 10.00'da başlayacak güreşlerde çevre il ve ilçelerden yaklaşık 250 deve güreşecek.

Burhaniye Belediyesi öncülüğünde yapılan hazırlık çalışmalarında sona gelindi, 8 Aralık Pazar günü için sahanın son hazırlıkları tamamlandı. Alanda gerek izleyenlerin gerekse de develerin güvenliği için gerekli önlemler alınarak bu yıl 26.sı düzenlenecek olan Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri - Folklorik Deve Gösterisi" için geri sayım başladı. Asırlık bir kültür olan deve güreşlerinin, Burhaniye'de de yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'de tarihimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi yaşatabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pazar günü tüm güreş severleri Pelitköy'e bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR