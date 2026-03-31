26 Yıl Aradan Sonra FEI Hakem Kursu Türkiye'de! - Son Dakika
31.03.2026 14:14
FEI Level 1 Aday Hakem Kursu ve Sınavı 26 yıl sonra İstanbul'da düzenlendi. Türk biniciliğine katkı.

Türkiye Binicilik Federasyonu, ulusal hakem camiasının uzun süredir beklediği 'FEI Level 1 Aday Hakem Kursu ve Sınavı'nın 26 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de düzenlendiğini açıkladı.

Türkiye Binicilik Federasyonu, hakemlik alanında uzun yıllardır beklenen önemli bir organizasyonu yeniden Türkiye'ye taşıdı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 'FEI Level 1 Aday Hakem Kursu ve Sınavı' 26 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye Binicilik Federasyonu camiası ile ulusal hakemler açısından önemli bir dönüm noktası olarak gösterilen organizasyonun, Türk biniciliğinin uluslararası hakemlik yapılanmasındaki temsil kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, açıklamasında 26 yıllık bir beklentinin karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tuncer, göreve geldiklerinden bu yana temel hedeflerden birinin Türk hakemlerinin uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi olduğunu belirterek, gelinen noktayı bu hedef doğrultusunda önemli bir kazanım olarak değerlendirdi. - İSTANBUL

