29 Ekim Cumhuriyet Koşusu\'nda dereceye giren sporcular ödüllerini protokolden aldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşusu'nda sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışların ardından derece elde eden sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Cumhuriyet Koşusu'na ev sahipliği yapan yenilenen tartan pistin, sportif organizasyonların yanı sıra vatandaşların ve sporcuların kullanımına da hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek dereceye giren sporculara başarılarının devamını diledi. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun sporla buluştuğu etkinlik, katılımcılardan ilgi gördü.