3 ay önce istifa etmişti! Mehmet Topal'dan şaşırtan imza - Son Dakika
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3 ay önce istifa etmişti! Mehmet Topal'dan şaşırtan imza

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39 yaşındaki genç teknik direktör Mehmet Topal, yaklaşık 3 ay önce istifa ettiği Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'nin başına yeniden geçti. Sezon başında takımı devralan Topal, yaklaşık 6 aylık görev süresinin ardından yönetimle yaşadığı transfer anlaşmazlıkları nedeniyle 2024'ün sonunda görevinden ayrılmıştı.

18.03.2025 16:36  Güncelleme: 16:43
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Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'den yaklaşık 3 ay önce istifa eden 39 yaşındaki genç teknik adam Mehmet Topal, sürpriz bir imza attı.

İLK DENEYİMİYDİ, İSTİFA ETTİ

1 Temmuz 2024'te Rumen takımının teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Topal, ilk deneyiminde hem ligde hem de kupada birçok başarı elde etse de yaklaşık 6 ayın ardından, 25 Ara 2024'te görevinden ayrılmıştı. 39 yaşındaki teknik adam, transferler konusunda anlaşamadığı yönetimle ortak noktada buluşamayınca play-offa taşıdığı Petrolul Ploieşti'den istifa etmişti.

ADRIAN MUTU İLE OLMADI

Topal'ın ardından takımın emanet edildiği Adrian Mutu da istenilen başarıyı yakalayamadı. Kulüp 31 Aralık 2024'te çalışmaya başladığı 46 yaşındaki Rumen teknik adam ile 17 Mart 2025'te yollarını ayırdı. Petrolul Ploieşti'nin başında 11 maça çıkan Mutu, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.09 puan ortalaması yakaladı.

3 AY SONRA YENİDEN BAŞA GEÇTİ

Petrolul Ploieşti yönetimi, bu ayrılık sonrasında taraftarın da çok sevdiği Mehmet Topal'ın kapısını bir kez daha çaldı. Yapılan görüşmelerin ardından iki taraf anlaşma sağladı ve Topal yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden takımın başına geçti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük kariyerine 2024 yılında Ploieşti'de başlayan 39 yaşındaki Topal, bir oyuncu olarak Türk futbolu için tarih yazdı. Türk milli takımının kaptanlığını yaptı ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir olmak üzere üç farklı takımla şampiyon oldu. Tekrar hoş geldin Mehmet Topal!" ifadeleri kullanıldı.

DÖNEM PERFORMANSI

1 Temmuz 2024 tarihinde Ploiesti'nin başına geçen Topal, 25 Aralık 2024 tarihinde görevden ayrılmıştı. O dönem takımın başında 24 maça çıkan genç teknik adam, 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 1.46 puan ortalaması tutturmuştu.

3 ay önce istifa etmişti! Mehmet Topal\'dan şaşırtan imza

Mehmet Topal, Romanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 ay önce istifa etmişti! Mehmet Topal'dan şaşırtan imza - Son Dakika

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