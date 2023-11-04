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3 kelimelik bir not düşen Trabzonspor, Dusan Tadic'in balık tutma videosunu bambaşka bir şekilde servis etti - Son Dakika

3 kelimelik bir not düşen Trabzonspor, Dusan Tadic'in balık tutma videosunu bambaşka bir şekilde servis etti

Son Güncelleme: 04.11.2023 22:19

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Trabzonspor, Fenerbahçe'nin hafta içi Tadic'in İsmail Kartal'ın oğluyla balık tutma videosunu alıntılayarak, ve videoya bir ek yaparak Uğurcan Çakır ile Paul Onuachu'nun balık yeme görüntülerini ekledi. Bordo-mavililer, gönderilerine "Balık için teşekkürler" notunu düştü.

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıllar sonra yenen Trabzonspor, 3-2 kazandıkları maç sonrası Dusan Tadic'e cevap videosu yayınladı.

TADIC'İN BALIK TUTMA VİDEOSUNU ALINTILADILAR

Fenerbahçe hafta içinde Dusan Tadic'in İsmail Kartal'ın oğluyla birlikte balık tutma videosunu paylaşmıştı. Trabzonspor bu gönderiyi alıntıladı.

"BALIK İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Bordo-mavililer, bu videonun sonuna bir ek koydu ve Uğurcan Çakır'ın balık yeme görüntülerini koyarak, "Balık için teşekkürler" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

3 kelimelik bir not düşen Trabzonspor, Dusan Tadic'in balık tutma videosunu bambaşka bir şekilde servis etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Dusan Tadic, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 kelimelik bir not düşen Trabzonspor, Dusan Tadic'in balık tutma videosunu bambaşka bir şekilde servis etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 kelimelik bir not düşen Trabzonspor, Dusan Tadic'in balık tutma videosunu bambaşka bir şekilde servis etti - Son Dakika
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