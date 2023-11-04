3 kelimelik bir not düşen Trabzonspor, Dusan Tadic'in balık tutma videosunu bambaşka bir şekilde servis etti

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıllar sonra yenen Trabzonspor, 3-2 kazandıkları maç sonrası Dusan Tadic'e cevap videosu yayınladı.

TADIC'İN BALIK TUTMA VİDEOSUNU ALINTILADILAR

Fenerbahçe hafta içinde Dusan Tadic'in İsmail Kartal'ın oğluyla birlikte balık tutma videosunu paylaşmıştı. Trabzonspor bu gönderiyi alıntıladı.

"BALIK İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Bordo-mavililer, bu videonun sonuna bir ek koydu ve Uğurcan Çakır'ın balık yeme görüntülerini koyarak, "Balık için teşekkürler" notunu düştü.

İşte o paylaşım;