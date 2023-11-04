Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıllar sonra yenen Trabzonspor, 3-2 kazandıkları maç sonrası Dusan Tadic'e cevap videosu yayınladı.
Fenerbahçe hafta içinde Dusan Tadic'in İsmail Kartal'ın oğluyla birlikte balık tutma videosunu paylaşmıştı. Trabzonspor bu gönderiyi alıntıladı.
Bordo-mavililer, bu videonun sonuna bir ek koydu ve Uğurcan Çakır'ın balık yeme görüntülerini koyarak, "Balık için teşekkürler" notunu düştü.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › 3 kelimelik bir not düşen Trabzonspor, Dusan Tadic'in balık tutma videosunu bambaşka bir şekilde servis etti - Son Dakika