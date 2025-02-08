3. Lig 19. Hafta Heyecanı: Bornova 1877 Kuşadasıspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

3. Lig 19. Hafta Heyecanı: Bornova 1877 Kuşadasıspor ile Karşılaşıyor

3. Lig 1. Grup'ta Bornova 1877, düşme hattındaki Kuşadasıspor ile 19. hafta maçında karşılaşacak. Diğer maçlarda ise lider Balıkesirspor Silivrispor'u ağırlarken, Ayvalıkgücü Belediyespor Çorluspor 1947'yi konuk edecek.

08.02.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 3 maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak Play-Off potasının 6 puan gerisinde 8'inci sırada yer bulan 23 puanlı Bornova 1877 yarın evinde 15'inci sırada düşme hattında yer alan 13 puanlı Kuşadasıspor'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. 2'nci Grup'ta 6 maçlık galibiyet serisi geçen hafta deplasmanda Kelkit Hürriyetspor'la 1-1 berabere kalarak sona eren 36 puanlı lider Balıkesirspor, aynı saatte 34 puanlı takipçisi Silivrispor'u konuk edecek. Grupta Tire 2021 FK-Amasyaspor FK, Etimesgut Bld-Muğlaspor, Nevşehir Bld- Uşakspor müsabakaları oynanacak.

3'üncü Grup'ta 35 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, 33 puanı bulunan Çorluspor 1947'yi ağırlayacak. Düşme hattından kurtulamayan Efeler 09 SFK evinde Çankara Spor'la karşı karşıya gelecek. Namağlup Aliağa Futbol deplasmanda 1922 Konyaspor'la rakip olaca. 4'üncü Grup'ta son sıradan kurtalamayan Denizlispor seyircisi önünde Erciyes 38 FSK ile kozlarını paylaşacak. Son 2 maçından 4 puan çıkaran 7 Eylül Turgutlu 1984 evinde düşme hattındaki rakiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor'la mücadele edecek. İzmir Çoruhlu FK ise deplasmanda Niğde Belediyespor'la oynayacak. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.

Kaynak: DHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Yerel Haberler, Balıkesirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3. Lig 19. Hafta Heyecanı: Bornova 1877 Kuşadasıspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 23:31:24. #1.12#
SON DAKİKA: 3. Lig 19. Hafta Heyecanı: Bornova 1877 Kuşadasıspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.