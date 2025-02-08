3. Lig 19. Hafta Heyecanı: Bornova 1877 Kuşadasıspor ile Karşılaşıyor

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3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 3 maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak Play-Off potasının 6 puan gerisinde 8'inci sırada yer bulan 23 puanlı Bornova 1877 yarın evinde 15'inci sırada düşme hattında yer alan 13 puanlı Kuşadasıspor'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. 2'nci Grup'ta 6 maçlık galibiyet serisi geçen hafta deplasmanda Kelkit Hürriyetspor'la 1-1 berabere kalarak sona eren 36 puanlı lider Balıkesirspor, aynı saatte 34 puanlı takipçisi Silivrispor'u konuk edecek. Grupta Tire 2021 FK-Amasyaspor FK, Etimesgut Bld-Muğlaspor, Nevşehir Bld- Uşakspor müsabakaları oynanacak.

3'üncü Grup'ta 35 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, 33 puanı bulunan Çorluspor 1947'yi ağırlayacak. Düşme hattından kurtulamayan Efeler 09 SFK evinde Çankara Spor'la karşı karşıya gelecek. Namağlup Aliağa Futbol deplasmanda 1922 Konyaspor'la rakip olaca. 4'üncü Grup'ta son sıradan kurtalamayan Denizlispor seyircisi önünde Erciyes 38 FSK ile kozlarını paylaşacak. Son 2 maçından 4 puan çıkaran 7 Eylül Turgutlu 1984 evinde düşme hattındaki rakiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor'la mücadele edecek. İzmir Çoruhlu FK ise deplasmanda Niğde Belediyespor'la oynayacak. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.