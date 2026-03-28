3. Lig'de 27. Hafta Maç Sonuçları
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3. Lig'de 27. Hafta Maç Sonuçları

28.03.2026 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig 27. hafta maçları gerçekleşti, bazı maçlar ertelendi ve tatil edildi.

Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta, 10 karşılaşmayla başladı.

Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Grup:

Bulvarspor-Silivrispor: 2-2

Küçükçekmece Sinopspor-Bursa Nilüfer Futbol: 3-0

Yalova FK 77-Polatlı 1926: 1-2

2. Grup:

Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 3-2

MDGrup Osmaniyespor-Suvermez Kapadokyaspor: 3-3

Karaköprü Belediyespor-Cinegold Ağrı 1970: 2-1

3. Grup:

Çayelispor-Sebat Gençlikspor: 0-0

Amasyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2

1926 Bulancakspor-Orduspor 1967: 0-1

52 Orduspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-2

Not: Nesine 3. Lig 4. Grup'un 27. haftasında, fikstür gereği bugün Didim Atatürk Stadı'nda oynanması planlanan Söke 1970-Afyonspor müsabakası, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 2 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

Bu arada aynı grupta oynanması gereken İzmir Çoruhlu FK-Nazillispor maçı ise konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3. Lig'de 27. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenler’de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı Esenler'de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Serdar Dursun, Arda Güler’in 68 metreden attığı golü denedi İşte sonuç Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
Rusya’dan benzin ihracatına yasak Rusya'dan benzin ihracatına yasak
Kazımcan Karataş’a çakmak atan taraftar hakim karşısında Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar hakim karşısında
Bilecik’te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi Bilecik'te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi
Bahçelievler’de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı Bahçelievler'de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı

19:25
ABD’nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
18:52
İran, İsrail’in Kızıldeniz’deki en büyük kentini vurdu
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:39
Pakistan, İran’a gıda ihracatına izin verdi
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi
16:10
Savaş bölgeye mi yayılıyor Bakan Fidan’ın uyarısı sonrası İran’la kritik temas
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 20:36:53. #7.12#
SON DAKİKA: 3. Lig'de 27. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.