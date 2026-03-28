3. Lig'de 27. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta, 10 karşılaşmayla başladı.

Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Grup:

Bulvarspor-Silivrispor: 2-2

Küçükçekmece Sinopspor-Bursa Nilüfer Futbol: 3-0

Yalova FK 77-Polatlı 1926: 1-2

2. Grup:

Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 3-2

MDGrup Osmaniyespor-Suvermez Kapadokyaspor: 3-3

Karaköprü Belediyespor-Cinegold Ağrı 1970: 2-1

3. Grup:

Çayelispor-Sebat Gençlikspor: 0-0

Amasyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2

1926 Bulancakspor-Orduspor 1967: 0-1

52 Orduspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-2

Not: Nesine 3. Lig 4. Grup'un 27. haftasında, fikstür gereği bugün Didim Atatürk Stadı'nda oynanması planlanan Söke 1970-Afyonspor müsabakası, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 2 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

Bu arada aynı grupta oynanması gereken İzmir Çoruhlu FK-Nazillispor maçı ise konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.