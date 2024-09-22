Nesine 3. Lig'de sezonun 3. haftası, bugün yapılan maçlarla sona erdi.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Tokat Belediye Plevnespor- Kırşehir FK: 2-2
Muşspor- Belediye Kütahyaspor: 2-1
Kahramanmaraşspor-Kuşadasıspor: 3-0
Düzce Cam Düzcespor-Bulvarspor: 4-0
Anadolu Üniversitesi-Silifke Belediyespor: 0-4
Ergene Velimeşespor- Bursaspor: 0-3
Karşıyaka-23 Elazığ FK: 2-0
2. Grup
Smart Holding AŞ Çayelispor-Amasyaspor FK: 2-2
Adıyaman FK-Türk Metal 1963 Spor: 0-2
Nevşehir Belediyespor- Fatsa Belediyespor: 0-3
Etimesgut Belediyespor-Silivrispor: 0-2
Beykoz İshaklıspor- Uşakspor: 1-2
İnegöl Kafkasspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
Tire 2021 FK-Muğlaspor: 0-0
3. Grup
Bayburt Özel İdarespor-Osmaniyespor: 1-0
Viranşehir Belediyespor- Karabük İdmanyurdu: 0-2
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor- Pazarspor: 0-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-52 Orduspor: 1-1
Ayvalıkgücü Belediyespor- Alanya 1221: 3-2
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Aliağa Futbol: 1-1
4. Grup
Sebat Gençlikspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 6-0
Mardin 1969 Spor- Bursa Nilüfer Futbol: 0-0
Niğde Belediyespor- Edirnespor: 1-1
Kırıkkale FK-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-2
Zonguldak Kömürspor-Kolibri Ağrı 1970 Spor: 2-0
Turgutluspor- Erciyes 38 Futbol: 0-2
Denizlispor-Polatlı 1926 Spor: 1-1
Orduspor 1967-Bergama Sportif Faaliyetler: 3-1
Son Dakika › Spor › 3. Lig'de 3. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?