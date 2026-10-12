3. Lig'de Fatsa, Gemlik ve Malatya Yeşilyurtspor 6. haftada zirveyi bırakmadı

3. Lig'de Fatsa, Gemlik ve Malatya Yeşilyurtspor 6. haftada zirveyi bırakmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 6. hafta tamamlandı. 1. Grup'ta Fatsa Belediyespor 14, 2. Grup'ta Gemlik Sümerbey Futbol 16, 3. Grup'ta 6'da 6 yapan Malatya Yeşilyurtspor 18 puanla liderliğini sürdürdü; Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.
Nesine 3. Lig'de 6. haftanın perdesi kapandı.
1. Grup'ta 14 puanı bulunan Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta 16 puana sahip Gemlik Sümerbey Futbol, 3. Grup'ta ise 6'da 6 yaparak hanesine 18 puan yazdıran Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü.
3. Lig'de 6. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FATSA BELEDİYESPOR
|6
|4
|2
|0
|11
|2
|9
|14
|2.PAZARSPOR
|6
|4
|1
|1
|11
|4
|7
|13
|3.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR
|6
|3
|2
|1
|14
|8
|6
|11
|4.AMASYASPOR FK
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|2
|11
|5.GALATASPOR
|6
|2
|4
|0
|8
|4
|4
|10
|6.KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR
|6
|2
|4
|0
|3
|1
|2
|10
|7.KARABÜK İDMANYURDU
|6
|3
|1
|2
|9
|8
|1
|10
|8.ORDUSPOR 1967
|6
|2
|3
|1
|9
|8
|1
|9
|9.TOKAT BELEDİYESPOR
|6
|2
|2
|2
|8
|7
|1
|8
|10.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|6
|2
|2
|2
|6
|9
|-3
|8
|11.İNKILAP FUTBOL
|6
|2
|1
|3
|8
|12
|-4
|7
|12.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|5
|1
|2
|2
|4
|4
|0
|5
|13.GÖLCÜKSPOR
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|-2
|5
|14.ZONGULDAKSPOR FK
|6
|1
|2
|3
|5
|8
|-3
|5
|15.YALOVA FK 77
|6
|1
|2
|3
|7
|14
|-7
|5
|16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|5
|0
|4
|1
|5
|6
|-1
|4
|17.SİLİVRİSPOR
|6
|1
|1
|4
|3
|8
|-5
|4
|18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ FK
|6
|0
|1
|5
|4
|12
|-8
|1
2. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL
|6
|5
|1
|0
|10
|1
|9
|16
|2.BURSA YILDIRIMSPOR
|6
|4
|2
|0
|7
|2
|5
|14
|3.ETİMESGUTSPOR
|6
|4
|1
|1
|8
|2
|6
|13
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|6
|4
|1
|1
|11
|6
|5
|13
|5.BALIKESİRSPOR
|6
|4
|0
|2
|17
|13
|4
|12
|6.ESKİŞEHİRSPOR
|6
|3
|2
|1
|17
|7
|10
|11
|7.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR
|6
|3
|2
|1
|10
|4
|6
|11
|8.BİGASPOR
|6
|3
|2
|1
|13
|9
|4
|11
|9.ALTAY
|6
|2
|3
|1
|6
|5
|1
|9
|10.GAZİEMİR G.O.G. SPOR
|6
|3
|0
|3
|8
|8
|0
|9
|11.KARŞIYAKA
|6
|2
|2
|2
|5
|5
|0
|8
|12.SÖKE 1970 SPOR
|6
|1
|3
|2
|7
|7
|0
|6
|13.UŞAKSPOR
|6
|1
|2
|3
|7
|9
|-2
|5
|14.BUCASPOR 1928
|6
|1
|0
|5
|5
|12
|-7
|3
|15.1922 AKŞEHİRSPOR
|6
|1
|0
|5
|5
|16
|-11
|3
|16.KEPEZSPOR
|6
|0
|2
|4
|2
|9
|-7
|2
|17.DENİZLİ İDMANYURDU 1959
|6
|0
|2
|4
|1
|11
|-10
|2
|18.ALANYA 1221 FUTBOL
|6
|0
|1
|5
|1
|14
|-13
|1
3. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|6
|6
|0
|0
|25
|2
|23
|18
|2.AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL
|6
|5
|1
|0
|15
|5
|10
|16
|3.BİTLİS 1916 FUTBOL
|6
|5
|0
|1
|15
|3
|12
|15
|4.NİĞDE BELEDİYESPOR
|6
|5
|0
|1
|14
|4
|10
|15
|5.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|6
|5
|0
|1
|13
|4
|9
|15
|6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|6
|4
|2
|0
|11
|2
|9
|14
|7.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|6
|4
|1
|1
|19
|4
|15
|13
|8.AĞRI 1970 SPOR
|6
|2
|2
|2
|4
|4
|0
|8
|9.KIRIKKALE FK
|6
|2
|1
|3
|9
|10
|-1
|7
|10.1964 SİLİFKESPOR
|6
|2
|1
|3
|8
|11
|-3
|7
|11.ADANA ADALETGÜCÜSPOR
|6
|2
|0
|4
|11
|14
|-3
|6
|12.AYOS OSMANİYESPOR FK
|6
|2
|0
|4
|7
|12
|-5
|6
|13.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|6
|2
|0
|4
|5
|10
|-5
|6
|14.KARAMAN FK
|6
|2
|0
|4
|6
|15
|-9
|6
|15.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|6
|1
|1
|4
|3
|18
|-15
|4
|16.DİYARBEKİRSPOR
|6
|0
|1
|5
|4
|11
|-7
|1
|17.ADANASPOR
|6
|0
|0
|6
|4
|26
|-22
|0
|18.YENİ MALATYASPOR
|6
|0
|0
|6
|0
|18
|-18
|-3
Kaynak: AA
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