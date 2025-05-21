3. Lig ekibinin başkanı '135 milyon lira helali hoş olsun' diyerek görevini bıraktı - Son Dakika
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3. Lig ekibinin başkanı '135 milyon lira helali hoş olsun' diyerek görevini bıraktı

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3. Lig ekibinin başkanı \'135 milyon lira helali hoş olsun\' diyerek görevini bıraktı
21.05.2025 21:48  Güncelleme: 22:05
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3. Lig ekibinin başkanı \'135 milyon lira helali hoş olsun\' diyerek görevini bıraktı
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3. Lig ekiplerinden Kırıkkale FK Başkanı Adnan Duman, ''Bugün itibarıyla istifa ediyorum. Helali hoş olsun 135 milyon lira'' sözleriyle görevini bıraktığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale Futbol Kulübü'nün başkanı Adnan Duman, düzenlediği basın açıklamasında görevinden istifa ettiğini duyurdu.

'DESTEK GÖREMEDİK'

Duman, "Amasız, fakatsız şu anda siyasetin dışında, dargınlıkların ve küslüklerin dışında, Kırıkkale FK olarak bizim başarıya giden yolda bir kamu kurumundan beklediğimiz en doğal desteği maalesef sezon başında göremedik. Bu süreç böyle yaşanırken de bir şekilde siyasetin içine çekildik" dedi.

Takımın hiçbir siyasi partiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Duman, "Benim ya da yönetimimdeki, idari kadromdaki, futbolcu kardeşlerimizin bir şekilde A partisine ya da B partisine destek vermesi, gönül vermesi mevzusunu Kırıkkale FK ailesine mal etmek, inanın bu takıma yapılmış en büyük ihanettir" ifadelerini kullandı.

Altyapı, stat ve kulüp binası gibi temel eksikliklere de değinen Duman, "Kulüp başkanı olarak, siyasetle ilişkilendirilip 'siyaset yapıyor' denilerek sürekli yıpratılan biri olarak söylüyorum; altyapısı olmayan, stadı olmayan ve kulüp binası olup da kafasını sokacak yeri olmayan bir tutkudan bahsediyoruz" diye konuştu.

3. Lig ekibinin başkanı '135 milyon lira helali hoş olsun' diyerek görevini bıraktı

'135 MİLYON LİRA HELALİ HOŞ OLSUN'

Kulüp başkanlığının geçici bir görev olduğunun altını çizen Duman, "Stat, altyapı ve bu işle ilgili kamu kurumlarının destek vermediği müddetçe maalesef bizim gibi şehirlerde bu iş sadece bir kulüp başkanının ve yönetim ordusunun harcamasıyla, emeğiyle sonuca ulaşamaz. Bizler geçiciyiz" ifadelerini kullandı.

Görevi gönüllülük esasıyla yürüttüklerini belirten Duman, "Ben ve yönetimim inanılmaz şekilde bu işe emek verdik, bu noktaya taşıdık, getirdik. Ama maalesef bugün gücümüzün tükendiğini hissediyoruz" dedi.

Duman son olarak, "Büyük bir heyecanla başladığım bu yolda, daha iyi yönetilmesi ve siyasetten uzak tutulması adına görevimi bırakıyorum" diyen Duman, açıklamasını şöyle tamamladı: "Bütün bir yıl boyunca harcamış olduğumuz her bir kuruş kulübe hibe edilerek, bir kuruş kimsenin alacağı kalmadan, bugün itibarıyla istifa ediyorum. Benden bir kuruş alacak yoktur, helali hoş olsun 135 milyon lira." diyerek konuşmasını noktaladı.

3. Lig ekibinin başkanı \'135 milyon lira helali hoş olsun\' diyerek görevini bıraktı
Kaynak: İHA

Kırıkkalespor, Kırıkkale, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3. Lig ekibinin başkanı '135 milyon lira helali hoş olsun' diyerek görevini bıraktı - Son Dakika

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