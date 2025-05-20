3. Lig Futbolcularından TFF'ye 'Yaş Sınırı' Tepkisi - Son Dakika
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3. Lig Futbolcularından TFF'ye 'Yaş Sınırı' Tepkisi

3. Lig Futbolcularından TFF\'ye \'Yaş Sınırı\' Tepkisi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Lig kulüplerine getirdiği 25 yaş sınırı kuralı futbolcular arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Binin üzerinde futbolcunun olumsuz etkileneceği belirtilirken, oyuncular bu kuralın kaldırılmasını talep ediyor.

20.05.2025 16:42  Güncelleme: 16:44
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 3. Lig kulüplerinin, 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcuya lisans çıkarabilmesine ilişkin aldığı kurala Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ile 3. Lig'de forma giyen futbolcular tepki gösterdi. Kararı TFF yetkilileri ile görüşmek için Riva'da toplanan futbolcular, 'yaş sınırı' kuralının kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirdiler.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, temsilci futbolcularla birlikte TFF 3. Lig'e getirilen '25 yaş sınırı' kuralı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan merkezine gitti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşme öncesinde futbolculardan Hüseyin Güngör ve Gökay İravul, 'yaş sınırı' kuralı ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundular.

Hüseyin Güngör: "Binin üzerinde futbolcu bu kural yüzünden işlerinden olacaklar"

TFF'nin aldığı karara 3. Lig'de oynayan futbolcuların büyük bir tepki gösterdiğini aktaran Çankaya SK forması giyen Hüseyin Güngör, "TFF şu anda 2000 doğumlu ve üzeri 5 oyuncu oynatma kararı aldı. Tabii bu karar biz futbolcularda çok büyük bir tepki oluşturdu. Çünkü binin üzerinde futbolcu bu kural yüzünden işlerinden olacaklar. O yüzden bu kararın düzenlenmesi gerektiğini, bu karara karşı olduğumuzu göstermek için arkadaşlarımızla burada toplandık. Profesyonel liglerde böyle bir kural daha önce hiç uygulanmadı. Dünyadaki 5 büyük ligin alt liglerine baktığımız zaman hiçbir şekilde böyle bir kural yok. Futbolcular olarak bu kuralın kalkması gerektiğini düşünüyoruz. Gençler için alındığı söylenen bu kuralın son yıllarda hiçbir şekilde Türk futboluna katkı sağlamadığını görüyoruz. Akademik olarak da bu ortada. O yüzden örnek aldığımız ligler gibi alt liglerde kontenjan olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökay İravul: "Bu kontenjan kuralının tamamen kaldırılmasını istiyoruz"

Belediye Kütahya'da top koşturan Gökay İravul da bu kararın futbolcuları olumsuz etkilediğini belirterek, "Federasyonun aldığı bir karar var. Bu karar bizim gibi 3. Lig futbolcularını çok yakından ve olumsuz bir şekilde etkiliyor. Onların almış olduğu karara tabii ki saygı duyuyoruz ama bunun planlı bir şekilde olmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu kontenjan kuralının tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü bunun daha önceki örneklerinde de zaten yaşı iyi olan oyuncunun hangi ligde olursa olsun o ligde süre aldığını gözlemliyoruz. Buradan bu kuralı alan federasyon yetkililerine seslenmek istiyorum. Bu kuralın acilen kaldırılmasını, daha planlı ve daha koordineli bir şekilde görüşmelerin sürdürülüp mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 3. Lig Futbolcularından TFF'ye 'Yaş Sınırı' Tepkisi - Son Dakika

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