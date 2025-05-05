Nesine 3. Lig'de play-off ikinci tur ilk maçları tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Sillivrispor: 0-0
Küçükçekmece Sinopspor-52 Orduspor FK: 2-0
Kırıkkale FK-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1
Belediye Kütahyaspor-Muşspor: 0-4
Müsabakaların rövanşı, 9 Mayıs Cuma günü oynanacak.
Son Dakika › Spor › 3. Lig Play-Off Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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