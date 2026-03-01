336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı - Son Dakika
336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı

01.03.2026 18:03
Bursaspor bu sezon Türkiye profesyonel futbol liglerinde 70 gole ulaşarak en çok gol atan takım konumuna yükseldi, şampiyonluk yarışında hücum gücünü avantaj haline getirdi. Yeşil-beyazlılar, sıralamada Galatasaray, Esenler Erokspor ve Batman Petrolspor'u geride bıraktı.

Bu sezon gösterdiği hücum performansıyla öne çıkan Bursaspor, Türkiye profesyonel futbol ligleri genelinde 70 gole ulaşarak en çok gol atan takım oldu. Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig dahil tüm liglerde gol sayısında zirvede yer alıyor.

BURSASPOR TÜM RAKİPLERİNİ TEK TEK SOLLADI

Bursaspor'un 70 gollük üretimi, rakip savunmalara karşı sürekli baskı kuran hücum anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeşil-beyazlılar sadece kendi liginde değil, aynı zamanda profesyonel liglerin tamamında rakiplerinin önünde yer alarak hücumda istikrarını korudu.

Türkiye profesyonel liglerinde gol sayıları şu şekilde gerçekleşti:

"Süper Lig'de Galatasaray, 58 gol. 1. Lig'de Esenler Erokspor, 67 gol. 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, 55 gol."

Galatasaray, Bursaspor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Türkiye ligi şampiyonu 3 lig oynarsa öyle olması lazım zaten Bursaspor yeri orası değil süper lig Bursaspor lig seni özledi ( Galatasaray ) 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
