35 yaş üstü "Çılgın Dadaşlar" maratonlarda başarı için ramazanda da hız kesmiyor

Erzurum'da "Çılgın Dadaşlar" olarak bilinen 35 yaş üstü master atletler, maratonlarda başarı için ramazanda da yoğun antrenman yapıyor.
Kentte uzun yıllar atletizm, voleybol, hentbol, cimnastik ve judo gibi branşlarda uluslararası hakemlik de yapan 67 yaşındaki antrenör Dursun Düzgün, 15 yıl önce çeşitli mesleklerde çalışan ya da emekli olan 35 ile 70 yaş üzerindeki kişilerin bir araya geldiği Palandöken Masterler Koşu Grubu'nu kurdu.
Gruba katılmak isteyenlerden yılda iki defa sağlık raporu ve doktor kontrolünden geçmelerini isteyen Düzgün, haftada 3 gün salon ve atletizm tartan pistinde yaz kış demeden antrenman yaptırdığı sporcuları maratonlara hazırlıyor.
Ramazanda da antrenmanlarını aksatmayan lisanslı sporcular, antrenör Düzgün'ün 40 yıllık tecrübesiyle katıldıkları birçok maratonda yaş gruplarında ilk 3'e girip kupa ve madalya kazandı.
Kendilerini "Çılgın Dadaşlar" olarak nitelendiren atletler, antrenör Düzgün ve grup koordinatörü Hikmet Maraşlı ile İstanbul Maratonu'na katılmak için ter döküyor.
"İftara 1-2 saat kala bu performansı göstermek kimsenin harcı değil"
Antrenör Düzgün, AA muhabirine, 15 yıl önce "Çılgın Dadaşlar" olarak bilinen Palandöken Masterler Koşu Grubu'nu kurup sporcuları atletizm branşında uluslararası organizasyonlara hazırladıklarını söyledi.
Böyle bir ekibi çalıştırmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Düzgün, şöyle konuştu:
" Spor, bir insanın en yüksek verime ulaşabilmesi için ruhen ve bedenen yapmış olduğu egzersizlerin tümüdür. Sporun, öğrenmenin, okumanın yaşı yok. Spor yapanla yapmayan kesinlikle bir değil. Ramazanda hepimiz orucuz ve bu halde çalışıyoruz, iftara 1-2 saat kala gelip bu performansı göstermek kimsenin harcı değil. Biz çalışıyoruz, yağ yakıyoruz, emek harcıyoruz. 60 yıldır sporun içindeyim, atletizm ve diğer branşlarda uluslararası hakemlik yapıyorum. Sporcular genelde 'baba' ve 'hoca' diyor, beni sayıp severler, aslında çoğu benden büyük. Herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum. Evde, kahvede oturmaktansa gelip spor yapsınlar."
Düzgün, kentte yarı maraton organizasyonu düzenlenmesi için bir süre önce Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile görüştüklerini ve talebe olumlu bakıldığını dile getirdi.
"Spor yaparak gençlere örnek olmaya çalışıyoruz"
Emekli öğretmen Yurdal Topçuoğlu, yıllar önce gençleri spora teşvik etmek amacıyla "yaşam boyu spor" adı altında başladıkları sporda atletizme yöneldiğini ve 10 yıldır İstanbul Maratonu başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlara katıldığını belirtti.
Türkiye'deki yol koşullarının çoğuna gittiklerini söyleyen 70 yaşındaki Topçuoğlu, "Benim ve çok sayıda arkadaşımın kupası var, yaş gruplarında kesin dereceye giriyoruz. Kardiyo ve egzersiz çalışmalarıyla tamamen vücudu dayanıklı ve kuvvetli hale getiriyoruz. Antrenmanları aksatmıyoruz, ayrıca en önemlisi gençlere spor yaparak örnek olmaya çalışıyoruz. Dursun hocamız hepimizi bu denli dayanıklı yaptıysa emeği çoktur. Erzurum'da spor tesisleri çok, sporun yaşı yok. Arkadaşlarımın çoğu 50'sinden sonra spora başladı." diye konuştu.
Spor sayesinde sağlıklı kaldığına dikkati çeken 74 yaşındaki Arslan Yakup Pirimoğlu ise "10 yıldır maraton koşuyorum, çok sayıda kupa ve madalya aldım. Gençlere örnek olmak için bu sporu yapıyorum. Bazıları 'Bu yaştan sonra bu iş yapılır mı?' diyor. Onlara aldırmadan devam ediyoruz. Alıştım artık, spor yapmazsam rahatsız olurum. Spora başlamadan önce şekerim 380 idi, şimdi şeker hastalığım kalmadı." dedi.
Erzurumspor'un eski oyuncularından 71 yaşındaki Alparslan Yılmaz da ailecek sporcu olduklarını ve sporu hiç bırakmadığını anlatarak, "Antrenör Düzgün nezaretinde koşu ve kondisyon çalışmalarına devam ediyoruz. 70 yaş üzeri Türkiye şampiyonluğum, madalya ve kupalarım var. Önümüzde İstanbul Maratonu var, arkadaşlarımızla 42 kilometre koşmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › 35 yaş üstü 'Çılgın Dadaşlar' maratonlarda başarı için ramazanda da hız kesmiyor - Son Dakika
Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Günkırı Ortaokulu öğrencisi Ahmet Yasin Aydemir, Karabük'te düzenlenen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorisinde birinci oldu. Okul müdürü Sait Turan, Aydemir'in azimle başarıya ulaşmasının güzel bir örnek olduğunu belirtti. Aydemir'in hedefi milli takıma girebilmek ve bu doğrultuda çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.
HAKKARİ Zap Spor'un dün evinde Mazıdağı Fosfat Spor ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında çıkan olaylara karıştığı suçlamasıyla evinde gözaltına alınan Yalçın Kaval, götürüldüğü polis merkezinde darbedildiğini öne sürüp, şikayetçi oldu. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Muğla'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta Muğlaspor ile Yatağanspor'un karşılaştığı maçta, protokol üyeleri arasında yaşanan arbede ve kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin ulusal basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında tüm kamera kayıtları incelenecek ve suç unsurları ile şüpheli ve müştekiler tespit edilecektir.
Samsun'da düzenlenen Aileler Arası Badminton Şampiyonası yoğun bir katılımla gerçekleşti. Anne çocuk, baba çocuk ve karı koca kategorilerinde yapılan şampiyonada dereceye girenler ödüllerini aldı.
Türkiye Kick Boks Federasyonu, Jesolo'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda milli sporcuların toplamda 14 madalya kazandığını açıkladı. Emircan Abdullah Beserek ve Ferizan Gocuk altın, Rabia Karagöz altın ve bronz, diğer sporcular ise bronz madalya elde etti. Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, başarılarından dolayı milli takımı tebrik etti ve destek verenlere teşekkür etti.
Kupa Voley'de dörtlü finale kalan Arkas Spor, yarın Ziraat Bankkart ile Bursa'da yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Yarı final mücadelesinde tur atlayacak takım finale yükselme hakkı kazanacak.
Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı, Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale katılmaya hak kazandı. Samsun'un tek temsilcisi olan ekip, Karabük'te düzenlenecek yarı final maçlarında başarı için mücadele edecek.
Balıkesir Süper Amatör Lig Play-Off 4. Hafta mücadelesinde 1966 Edremitspor, evinde konuk ettiği Gaziosmanpaşaspor'u 3-0 mağlup ederek rakibinden liderlik koltuğunu devraldı. Edremitspor, Semih Atıl'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı ve ikinci yarıda Ömer Karadağ ve Tayfun Akbey'in golleriyle üç puanı üç golle almayı başardı. Bu galibiyetle liderliğe yükselen Edremitspor, bir sonraki maçta Gönen Belediyespor'a konuk olacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Kupa'nın ertelenmemesine tepki gösterdi. Nisan ayında toplamda 7 maç oynayacaklarını dile getiren Kartal, "Galatasaray maçları yüksek stres altında oynanan maçlardır. Bunu oynayıp Avrupa maçına çıkmak ne kadar doğru olur? Biz bu maça daha çok dinlenip çıksak ülkemiz adına iyi olmaz mı? Biz bunu defalarca söylememize rağmen hem karşı takımın hem de TFF'nin bu tutumunu anlamış değilim" dedi.
Elazığspor, evinde Kelkit Hürriyetspor'u 2-1 mağlup ederek iç sahada üst üste 10. galibiyetini elde etti. Bordo-beyazlı ekip, iç saha puan tablosunda zirvenin tek sahibi oldu.
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ovakışla Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Simar Sert, Yıldız Erkekler Bilek Güreşi Doğu Anadolu Bölge Turnuvası'nda 40 kiloda sağ kol ve sol kolda birincilik madalyası kazandı. Bu başarıyla Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafek Akgün, öğrenciyi ve okul idaresini tebrik ederek Simar Sert'e başarılar diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?