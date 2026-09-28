35 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Markel Starks, Karşıyaka'ya transfer oldu

35 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Markel Starks, Karşıyaka'ya transfer olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattı. Kulüp, 35 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı; Starks, daha önce Yalova Belediyespor, Fenerbahçe ve Darüşşafaka formalarını giymişti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Starks, Türkiye'de daha önce daha önce Yalova Belediyespor, Fenerbahçe, Darüşşafaka, Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol ve Manisa Basket formalarını giymişti.
Kaynak: AA
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