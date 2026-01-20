4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı - Son Dakika
20.01.2026 22:37
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'a karşı 4-0 geride olan Kairat Almaty'nin son saniyelerde farkı 3'e indiren golünü atan Adilet Sadybekov'un yaşadığı abartılı gol sevinci gündem oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Kairat Almaty ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Astana Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Club Brugge, 4-1'lk skorla kazandı.

KAIRAT'IN TEK GOLÜ ADILET SADYBEKOV'DAN

Club Brugge'ye galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Aleksandar Stankovic, 38. dakikada Hans Vanaken, 74. dakikada Romeo Vermant ve 84. dakikada Brandon Mechele kaydetti. Kairat Almaty'nin tek golü 90+2'nci dakikada Adilet Sadybekov'dan geldi.

FARKI 3'E İNDİRDİ, GOL SEVİNCİNDE FORMAYI ÇIKARDI

Karşılaşmaya damga vuran an Kairat Almaty'nin uzatma anlarında bulduğu goldeki yaşanan sevinç oldu. Gelişen ev sahibi ekibin atağında topla buluşan Adilet Sadybekov, uzaklardan çok şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 23 yaşındaki Kazak oyuncu, attığı bu golün ardından formasını çıkararak taraftarlarına koştu. Büyük sevinç yaşayan genç oyuncunun bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbolseverler, ''Skor'u 4-1 yapan golde böyle seviniyorsa, galibiyet golünü atsa kim bilir ne yapardı'' şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

