4 Büyükler Derbisinde Kritik Sonuçlar

06.04.2026 22:38
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 yenerken, Fenerbahçe Beşiktaş'ı 1-0 geçti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 büyükler karşı karşıya geldi. Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı tek golle geçti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası bugün tek maçla tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 20 gol atıldı. Lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakadan galip ayrılan 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Galatasaray, haftayı 64 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci, Trabzonspor ise aynı puanla averajla 3. sırada sıralandı.

Ligde 28. hafta maçları ve sonuçları:

Gençlerbirliği: 0 - Göztepe: 2

Kasımpaşa: 2 - Kayserispor: 0

Gaziantep FK: 1 - Alanyaspor: 1

Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1

Samsunspor: 2 - Konyaspor: 2

Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 1

Antalyaspor: 3 - Eyüpspor: 0

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

Kocaelispor: 0 - Başakşehir: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

