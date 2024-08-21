4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali - Son Dakika
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Spor

4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali

4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival, Kocaeli'nin doğal güzelliklerini ve doğa turizmi rotalarını tanıtmayı hedefliyor. Festivalde, bisiklet tutkunları Kandıra'nın turistik mekanlarında pedal çevirecek ve Kandıra Sahil Bisiklet rotaları tanıtılacak. Almanya, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan bisiklet tutkunları da festivale katılacak.

21.08.2024 13:17
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4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin sahip olduğu doğal zenginliklerini ve doğa turizmi rotalarını tanıtmayı amaçlayan festival, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında yapılacak.

Turizmin gelişmesi, Turizm Master Planı ve markalaşma yolculuğu kapsamında gerçekleştirilecek festivalde, bisiklet tutkunları Kandıra'nın turistlik mekanlarında pedal çevirecek.

Festivalin ilk gününde, 6 kilometrelik parkurda Kerpe Kartal Kayalıkları'na gün batımı sürüşü yapacak katılımcılar, diğer günlerde ise Kerpe, Cebeci, Babalı, Çamkonak, Pembe Kayalar, Sarısu ve Bağırganlı gibi Kandıra'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotaları kullanacak.

Ayrıca Kandıra'nın doğal turistik öneme sahip mekanları ve Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları kapsamında hazırlanan 90 kilometre uzunluğundaki Kandıra Sahil Bisiklet rotaları tanıtılacak.

Festivale Almanya, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan bisiklet tutkunları da katılacak.

Festivalin geleneksel hale getirilerek, bisiklet turizminin Kocaeli'de gelişmesi ve kentteki rotaların Eurovelo bisiklet ağlarına bağlanması için gündem oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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