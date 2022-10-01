SPOR 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda 3'üncü gün başladı

İlk 3'üne Kırgızistan 'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü bu yıl "Gelenekten Geleceğe Bir'iz? sloganıyla Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü 'nün kıyısında düzenleniyor. 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 3'üncü günü alış güreşi, kapışmalı aba güreşi ve atlı okçuluk yarışlarıyla başladı. Yüzlerce sporcu galip gelebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Oyunları izlemeye gelen sporseverler ise heyecanlı anlar yaşadı. (DHA)

Kaynak: DHA

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