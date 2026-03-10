41 yaşında sahalara dönen Sneijder\'in son halini görenler tanıyamıyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, 41 yaşında sahalara geri dönerek Hollanda amatör liginde forma giydi.
Hollanda'nın 8. Lig (4e Klasse) takımlarından OSM '75 Maarssen takımı cumartesi günü büyük bir sürprize imza attı. 2019 yılında profesyonel futbolu bırakan Wesley Sneijder, 41 yaşında yeniden yeşil sahalara adım attı. Maarssenbroek'teki Sportpark Fazantenkamp'ta oynanan Focus '07 maçında yedek kulübesinde başlayan Sneijder, ikinci yarıda oyuna dahil edildi ve yaklaşık 20 dakika forma giydi. Maç 1-0 OSM '75 lehine sonuçlanırken, Sneijder'in gelişiyle tribünler dolup taştı.
Sneijder'in futbolu bırakmasının ardından epey bir kilo aldığı gözlemlenirken, futbolseverler sosyal medyaya düşen görüntülerde yıldız ismi tanımakta güçlük çektiklerini dile getirdi.
