Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

13.02.2026 16:58  Güncelleme: 17:01
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısını düzenledi. Organizasyon, orman yangınlarına dikkat çekmek ve Gazze'deki soykırımı hatırlatmak amacıyla 'Koş Dünyaya Nefes Ol' mottosuyla yapılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Şubat'ta düzenleyeceği 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Organizasyon, "Koş Dünyaya Nefes Ol" mottosuyla gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hem orman yangınları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hem de katil İsrail'in Gazze'deki soykırımını bir kez daha dünyaya hatırlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Trabzon'da 15 Şubat'ta "Koş Dünyaya Nefes Ol" mottusu ile koşulacak 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Münir Cura, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon'umuz, merkezi hüviyeti olan, tarih, sanat ve kültür şehri. Aynı zamanda ticaretin ve sporun merkezi. Turizm trendi de yükseliyor. Trabzon, olimpik altyapısı olan bir spor şehri. Birçok olimpiyat ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. İlki 1981'de yapılan ve 46 yıllık birikimle bugüne gelen uluslararası yarı maratonumuzu gerçekleştireceğiz. Bu yıl 41 ülkeden gelen sporcuları ağırlayacağız. Bunu çok kıymetli buluyorum. 2 bin 936 sporcu katılıyor. İnşallah hedefimiz; 50.yılda tam maratonu gerçekleştirmektir" dedi.

Başkan Genç, sporun birleştirici gücünü toplumsal duyarlılıkla buluşturmaktan büyük bir gurur duyduklarını belirterek, "Gücün hukuka galebe çaldığı bir kaos düzenindeyiz. Filistin'de, Gazze'de soykırım yapan İsrail terör devletiyle karşı karşıyayız. Dünya suskunsa uluslararası organizasyonlarda bu soykırıma karşı ses vermek gerekiyor. Geçen yıl mottomuz 'Her Adımda Barışa Koş' idi. Bu yıl 'Koş Dünyaya Nefes Ol' diyerek ormanların kıymeti konusunda farkındalık oluşturmak istediğimiz gibi, Gazze'deki soykırımı unutmadığımızı da vurgulamak istedik. Birleşmiş Milletler'de 195 kayıtlı ülke var. Resmi verilere göre 188 ülke vatandaşı 2025 yılında bir vesileyle Trabzon'a gelmiş. Yani dünya şehri Trabzon diyoruz. Böyle güzel, özel ve çekim merkezi olan bir şehirde uluslararası organizasyon yapmanın da gururunu yaşıyoruz. 46 yıldır gelen sporcularımızı da, misafirlerimizi de problemsiz bir şekilde ağırladık, yine misafirperverliğimizi göstereceğiz. Başta şehrimizde göreve geldiği andan itibaren bu konulara özellikle ilgi gösteren ve himaye eden valimiz olmak üzere Atletizm Federasyonumuza, TTSO'ya, DOKA'ya, Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüze, sponsorlarımıza ve basın kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise Trabzon'un her sokağında, caddesinde ve hanesinde spora ev sahipliği yapıldığına dikkat çekerek, "46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun şehrimize ve ülkemize hayır getirmesini diliyorum. Spor şehri Trabzon, her sokağında kendini hissettiriyor. Bir açık hava müzesinde koşulacak. Bu coğrafya birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış. Bugün özellikle Büyükşehir Belediyemiz, hayatın her alanına dokunan faaliyetleriyle, kültürden spora, altyapıdan üstyapıya özellikle uluslararası alanda düzenlemiş olduğu etkinliklerle şehrimize ve ülkemize yön veriyor" diye konuştu.

Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Münir Cura da yarışmanın önemine vurgu yaparak, "Bu yarışmaya uluslararası alanda katılan birçok sporcu olacak. Bu yarışı çok önemsiyorum. Yarışmada görev alacak hakemlere, Atletizm Federasyonu temsilcilerine, sporculara ve katılımcılara başarılar diliyorum. İnşallah ülkemize ve dünyaya güzel bir mesaj veririz" cümlelerine yer verdi.

Yarı maratona aralarında Amerika, Antarktika ve Çad'ın da bulunduğu 41 farklı ülkeden sporcular katılacak. Toplam 2 bin 936 kişinin kayıt yaptırdığı organizasyon, farklı yaş gruplarına ve koşu seviyelerine hitap eden 4 kategoride gerçekleştirilecek. Ayrıca Trabzon'un Kurtuluş Haftası kapsamında Masa Tenisi ve Satranç Turnuvaları da düzenlenecek. Organizasyon kapsamında 1 milyon 997 bin TL para ödülü dağıtılacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

