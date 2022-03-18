5. Climbolic Efes Ultra Maratonu hafta sonu düzenlenecek - Son Dakika
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5. Climbolic Efes Ultra Maratonu hafta sonu düzenlenecek

18.03.2022 17:49
5. Climbolic Efes Ultra Maratonu hafta sonu düzenlenecek

İzmir'de Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Climbolic Efes Ultra Maratonu, yarın başlayacak.

İzmir'de Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Climbolic Efes Ultra Maratonu, yarın başlayacak.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Ultra Maratonu'na katılanların dünya mirasını keşfedeceğini söyledi.

Organizasyonun Selçuk'un bütün değerlerini ortaya çıkardığını belirten Sengel, "Efes Selçuk bir kadın kentidir. Bunun benim bir kadın belediye başkanı olmamla alakası yok. Amazonlar, Artemisler, Meryem Analar... Adım attığınız her yerde kadından iz bulacağınız bir kenttesiniz. Bu kentin içerisindeki bütün tarihe vakıf oluyor, aynı zamanda sporunuzu yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yarış koordinatörü Ali Cem Aktaş ise "UNESCO Dünya Mirası'nı koşarak keşfet" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Bizim için en önemli nokta, bu slogan. Burası birçok medeniyetin birleştiği nokta. Organizasyon içerisinde farklı parkurlar organize ettik. 5 ve 12 kilometrelik etaplarda yarışlar pazar günü gerçekleştirilecek. 23 ve 42 kilometrelik orta mesafelerimiz, 61 ile 121 kilometrelik etaplarımız var." diye konuştu.

Toplam bin 754 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda yarın 4, pazar günü de 2 yarış gerçekleştirilecek.

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Selçuk Belediyesi, Selçuk, İzmir, Efes, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 5. Climbolic Efes Ultra Maratonu hafta sonu düzenlenecek - Son Dakika


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