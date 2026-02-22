5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Gaziantep FK, 22. dakikada Muhammed Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti ancak Trabzonspor'dan bu gole karşılık gecikmedi. Bordo-mavililer, 24. dakikada Felipe Augusto ve 27. dakikada Paul Onuachu'nun golleriyle 2-1 öne geçti ve mücadelenin sonucunu belirledi.
Trabzonspor'da son haftaların eleştiri odağı olan Andre Onana, mücadeleyi 9 kurtarışla tamamlayarak takımını ayakta tuttu.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 48'e yükselterek zirve yarışına tutundu. Son 10 maçta bir kez kazanan Gaziantep FK, 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK, Samsunspor deplasmanına gidecek.
