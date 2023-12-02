Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi son dakika golüyle kazandı.
Konuk takım RAMS Başakşehir, 6. dakikada Krzysztof Piatek ile 1-0 öne geçti. Rizespor'da Ibrahim Olawoyin, 12'de durumu 1-1 yaptı. Karadeniz temsilcisi Dal Varesanovic ile 17. dakikada öne geçti. RAMS Başakşehir'de Jerome Opoku'nun 45+1'de attığı golle soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle gidildi.
Maçın ilk yarısında 4 gol atılırken, ikinci yarıda uzun süre gol çıkmadı. Rizespor'da sahneye 90+2'de Ibrahim Olawoyin çıktı ve takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.
Maçın galibi Çaykur Rizespor, 21 puana yükseldi. RAMS Başakşehir, 12 puanda kaldı. Rizespor, gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. RAMS Başakşehir, ise sahasında Hatayspor'u konuk edecek.
Son Dakika › Spor › 5 gollü nefes kesen maç! Rizespor, İstanbul ekibini son dakika golüyle devirdi - Son Dakika