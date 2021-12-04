Üye Girişi
BALIKESİR - 5. İda Ultra Maratonu başladı - Son Dakika

BALIKESİR - 5. İda Ultra Maratonu başladı

04.12.2021 16:03

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen İda Ultra Maratonu başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen İda Ultra Maratonu başladı.

Geçtiğimiz yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan maraton, Edremit Belediyesi öncülüğünde bu yıl şiddetli yağmura rağmen koşuldu. Yağmur nedeniyle yükselen dereden güçlükle geçen sporcular zor anlar yaşadı. Sporculardan bir tanesi ise boğulma tehlikesi atlattı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt Köyü ile Balıkesir'in Edremit i lçesindeki Kaz Dağları arasında 114 kilometrelik "İda Ultra", 66 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus" ve 15 kilometrelik "Kutup Ayısı Köy Koşusu" kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda, 25 ülkeden yaklaşık bin 700 sporcu yağmur altında dereceye girebilmek için ter döküyor.

Maratonunun startını veren Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporculara başarı dileyerek "Umuyorum hepsi sağlıklı bir şekilde bitirirler. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, bu coğrafyanın tadını çıkararak unutulmaz bir gün yaşarlar." dedi.

Organizasyon komitesi başkanı Polat Dede ise "Bu coşkuyu görmek inanılmaz. Start rengarenkti. Biz çok mutluyuz. Yağmur var, sporcular umarım keyifli ve sağlıklı bir şekilde bitirirler." diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da maratonun kentin tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti.

Bir yarışmacı boğulma tehlikesi atlattı

Organizasyonun katılımcılarından Vehdi Kurşun, yarış sırasında dereye düşerek boğulma tehlikesi yaşadığını aktardı.

Etkinliğe İstanbul'dan katılan ve 36 kilometrelik parkuru 3. sırada bitiren Vehdi Kurşun, Kapadokya Ultra Trial sonrası İda Ultra Maratonu'nun da kendisi için zorlu bir deneyim olacağını bildiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Yağmur yağınca zemin ağırlaştı. Açıkçası bitirebileceğimi düşünmüyordum. Bir de dereden geçerken boğulma tehlikesi atlattım. O anı sanırım hayatım boyunca hiçbir zaman unutamayacağım. Öteki dünyaya gidip geldim gibi hissettim. Zaten ondan sonra yarış benim için çok kolay olmadı. Çünkü o duygu bambaşka bir şeydi. Şu an anlatırken bile duygulanıyor, kötü oluyorum."

İda Ultra Maratonu, yarın ödül töreniyle sona erecek.

BALIKESİR - 5. İda Ultra Maratonu başladı
BALIKESİR - 5. İda Ultra Maratonu başladı
BALIKESİR - 5. İda Ultra Maratonu başladı
BALIKESİR - 5. İda Ultra Maratonu başladı

Çanakkale, Balıkesir, Edremit, Zeus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor BALIKESİR - 5. İda Ultra Maratonu başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü 17:54 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı 13:22 İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı Uzayda 13:17 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!

Son Dakika Haberleri
18:46 Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı
18:45 CHP kulislerini iyi bilen gazeteciden önemli Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyecek
18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi
17:58 Zirveye kimseyi yaklaştırmıyorlar! Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor namağlup liderliğini perçinledi
17:57 İskenderun Körfezi'nde korkutan alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü
17:56 Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?
17:54 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti
17:53 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü
17:19 Ay-Yıldızlı formayı seçip ödülünü aldı! Fenerbahçe, Ferdi ve Berke'yle yeni sözleşme imzalayacak
17:18 4 yıldır gizemi çözülemiyor! Denizde bir anda belirip kaybolan esrarengiz kız, görenleri korkuttu
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Beyoğlu'nda cadde ortasında cansız beden bulundu Beyoğlu'nda cadde ortasında cansız beden bulundu         
15:23
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...         
13:20
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 19:11:56. #1.11#
SON DAKİKA: BALIKESİR - 5. İda Ultra Maratonu başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement