BALIKESİR - 5. İda Ultra Maratonu başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen İda Ultra Maratonu başladı.

Geçtiğimiz yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan maraton, Edremit Belediyesi öncülüğünde bu yıl şiddetli yağmura rağmen koşuldu. Yağmur nedeniyle yükselen dereden güçlükle geçen sporcular zor anlar yaşadı. Sporculardan bir tanesi ise boğulma tehlikesi atlattı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt Köyü ile Balıkesir'in Edremit i lçesindeki Kaz Dağları arasında 114 kilometrelik "İda Ultra", 66 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus" ve 15 kilometrelik "Kutup Ayısı Köy Koşusu" kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda, 25 ülkeden yaklaşık bin 700 sporcu yağmur altında dereceye girebilmek için ter döküyor.

Maratonunun startını veren Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporculara başarı dileyerek "Umuyorum hepsi sağlıklı bir şekilde bitirirler. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, bu coğrafyanın tadını çıkararak unutulmaz bir gün yaşarlar." dedi.

Organizasyon komitesi başkanı Polat Dede ise "Bu coşkuyu görmek inanılmaz. Start rengarenkti. Biz çok mutluyuz. Yağmur var, sporcular umarım keyifli ve sağlıklı bir şekilde bitirirler." diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da maratonun kentin tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti.

Bir yarışmacı boğulma tehlikesi atlattı

Organizasyonun katılımcılarından Vehdi Kurşun, yarış sırasında dereye düşerek boğulma tehlikesi yaşadığını aktardı.

Etkinliğe İstanbul'dan katılan ve 36 kilometrelik parkuru 3. sırada bitiren Vehdi Kurşun, Kapadokya Ultra Trial sonrası İda Ultra Maratonu'nun da kendisi için zorlu bir deneyim olacağını bildiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Yağmur yağınca zemin ağırlaştı. Açıkçası bitirebileceğimi düşünmüyordum. Bir de dereden geçerken boğulma tehlikesi atlattım. O anı sanırım hayatım boyunca hiçbir zaman unutamayacağım. Öteki dünyaya gidip geldim gibi hissettim. Zaten ondan sonra yarış benim için çok kolay olmadı. Çünkü o duygu bambaşka bir şeydi. Şu an anlatırken bile duygulanıyor, kötü oluyorum."

İda Ultra Maratonu, yarın ödül töreniyle sona erecek.