5. İda Ultra Maratonu sona erdi

Balıkesir'in Edremit ilçe Belediyesi öncülüğünde bu yıl 5'incisi düzenlenen "İda Ultra Maratonu" tamamlandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları arasında 114 kilometrelik "İda Ultra", 66 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus" ve 15 kilometrelik "Kutup Ayısı Köy Koşusu" kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona 25 ülkeden yaklaşık 1700 sporcu katıldı.

"İda Ultra" kategorisinde erkeklerde Oğuzhan Emre Singer, kadınlarda ise Rusya'dan katılan Elena Polyakova birinci oldu.

"Half Ultra" kategorisinde erkeklerde Rusya'dan Aleksandr Firsov, kadınlarda aynı ülkeden Alisa Prokhorova ilk sırada geldi.

"Run Zeus" kategorisinin erkeklerde birinciliği İrem Can Ayaz, kadınlarda ise Nuray Bulut Göktepe elde etti.

Erkeklerde Abdurrahman Çavdar'ın birinci olduğu "Köy Koşusu" kategorisini ise kadınlarda Serpil Budak ilk sırada tamamladı.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Arslan, geçen yıllara göre katılımın yüksek olduğunu belirterek, "Yağmura rağmen sporcularımız bu yarışmalarda derece almak için Kazdağları'nın doğal ve tarihi güzellikleri arasında yarıştılar." dedi.

Güre Mahallesi'ndeki bir termal tesiste gerçekleştirilen ödül töreninde İda Ultra Maratonu'nda dereceye giren sporculara madalyaları verilerek, zeytinyağı hediye edildi.