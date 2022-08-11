İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı - Son Dakika
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İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı

11.08.2022 19:14

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda oynanan Türkiye ile Katar arasındaki voleybol maçında Katarlı sporcu skandal bir harekete imza attı. Türk sporcuların bulunduğu yöne dönen Katarlı, kafa kesme' işareti yaptı.

İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) tarafından 4 yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da yapılıyor. Organizasyon kapsamında oynanan Türkiye ile Katar arasındaki voleybol maçında ise skandal bir olay yaşandı.

SPORCULARIMIZA "KAFA KESME" HAREKETİ YAPTI

5. İslami Dayanışma Oyunları'da Türkiye-Katar voleybol maçının 3. setinin sonunda Katar'ın liberosu Saad Sulaiman, tartışma esnasında sporcularımızın olduğu yöne doğru "Kafa kesme" hareketi yaptı.

İslami Dayanışma Oyunları'nda haddini aşan Katarlı sporcu, Türk voleybolculara 'Kafa kesme' hareketi yaptı
Görüntü: TRT Spor
İslami Dayanışma Oyunları'nda haddini aşan Katarlı sporcu, Türk voleybolculara 'Kafa kesme' hareketi yaptı
Görüntü: TRT Spor
İslami Dayanışma Oyunları'nda haddini aşan Katarlı sporcu, Türk voleybolculara 'Kafa kesme' hareketi yaptı
Görüntü: TRT Spor
İslami Dayanışma Oyunları'nda haddini aşan Katarlı sporcu, Türk voleybolculara 'Kafa kesme' hareketi yaptı
Görüntü: TRT Spor
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Son Dakika Spor İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı - Son Dakika
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