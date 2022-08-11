İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı

İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) tarafından 4 yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da yapılıyor. Organizasyon kapsamında oynanan Türkiye ile Katar arasındaki voleybol maçında ise skandal bir olay yaşandı.

SPORCULARIMIZA "KAFA KESME" HAREKETİ YAPTI

5. İslami Dayanışma Oyunları'da Türkiye-Katar voleybol maçının 3. setinin sonunda Katar'ın liberosu Saad Sulaiman, tartışma esnasında sporcularımızın olduğu yöne doğru "Kafa kesme" hareketi yaptı.

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor