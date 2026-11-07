5 puandaki Fethiyespor yarın evinde 18 puanlı Adana 01 FK ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

5 puandaki Fethiyespor yarın evinde 18 puanlı Adana 01 FK ile karşılaşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
5 puandaki Fethiyespor yarın evinde 18 puanlı Adana 01 FK ile karşılaşacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanda kalan Fethiyespor, yarın evinde 18 puanla 3'üncü sıradaki Adana 01 FK ile karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta teknik direktör Mustafa Ceviz, taraftar desteğiyle kazanıp çıkışa geçmek istediklerini ifade etti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 1461 Trabzon'a 2-1 kaybedip 5 puanda kalan Fethiyespor yarın evinde 18 puanla haftaya 3'üncü sırada giren Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Yunus Emre Çakar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grupta bu sezon çıktığı 8 maçta 1 galibiyet alabilen Fethiyespor hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki erteleme sınavında Eyüpspor'a evinde yenilerek elenmişti. Teknik direktör Mustafa Ceviz taraftarın desteğini alarak kazanıp çıkışa geçmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA
FethiyesporFethiyeAdanaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Ugandalı generalden Türkiye kararı 5 ayda her şey değişti Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Emeklilere zamda sürpriz formül Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
Galatasaray’da yer yerinden oynadı Hedefte Dursun Özbek var Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Valilik duyurdu 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Kar fena bastıracak Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Sergen Yalçın’ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
12:32
Taraftarı illallah ettiren sorun Dursun Özbek düğmeye bastı
Taraftarı illallah ettiren sorun! Dursun Özbek düğmeye bastı
12:29
Özgür Özel’den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya’yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
12:21
Osimhen yok, gözler onda İşte Okan Buruk’un golcü tercihi
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
11:45
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
11:41
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
11:33
Teklif Meclis’e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:49
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 12:51:05. #.0.3#
SON DAKİKA: 5 puandaki Fethiyespor yarın evinde 18 puanlı Adana 01 FK ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android