5 puandaki Fethiyespor yarın evinde 18 puanlı Adana 01 FK ile karşılaşacak

5 puandaki Fethiyespor yarın evinde 18 puanlı Adana 01 FK ile karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanda kalan Fethiyespor, yarın evinde 18 puanla 3'üncü sıradaki Adana 01 FK ile karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta teknik direktör Mustafa Ceviz, taraftar desteğiyle kazanıp çıkışa geçmek istediklerini ifade etti.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 1461 Trabzon'a 2-1 kaybedip 5 puanda kalan Fethiyespor yarın evinde 18 puanla haftaya 3'üncü sırada giren Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Yunus Emre Çakar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grupta bu sezon çıktığı 8 maçta 1 galibiyet alabilen Fethiyespor hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki erteleme sınavında Eyüpspor'a evinde yenilerek elenmişti. Teknik direktör Mustafa Ceviz taraftarın desteğini alarak kazanıp çıkışa geçmek istediklerini ifade etti.
Kaynak: DHA
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