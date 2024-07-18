Spor

5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası başlıyor. 15 ülkeden 1700 sporcunun karşılaşacağı, Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri olan Gemlik Karate Turnuvası, 19, 20 ve 21 Temmuz tarihleri arasında Gemlik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Gemlik Belediyesi, Türkiye Karate Federasyonu ve Gemlik Belediyespor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Pakistan, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Umman, Irak, Ürdün, Kazakistan, Filistin, Suudi Arabistan, Cezayir, Kırgızistan, Özbekistan ve Umman'dan çok sayıda teknik heyet ve sporcu katılacak. Turnuvanın açılış seremonisi 20 Temmuz Cumartesi günü, 13.00'de düzenlenecek. - BURSA