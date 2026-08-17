51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı - Son Dakika
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51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum tamamlandı. Uluslararası standartlara sahip dev tesis, kapılarını ilk kez 31 Ağustos'ta düzenlenecek 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreniyle aralayacak.

Bişkek'in güneyinde inşa edilen ve ülkenin en büyük spor tesisi olma özelliğini taşıyan yeni stadyum kullanıma hazır hale getirildi. Modern mimarisi ve altyapısıyla dikkat çeken stadyum, uluslararası futbol karşılaşmalarının yanı sıra büyük kültürel etkinliklere ve törenlere de ev sahipliği yapacak.

GELENEKSEL MİMARİDEN ESİNLENİLDİ

Dev tesisin tasarımında Kırgızistan'ın geleneksel keçe çadır motiflerinden esinlenildi. Kompleksin çevresindeki son çalışmalar devam ederken tesiste geniş otopark alanları, sporcu eğitim merkezleri, VIP ağırlama salonları ve alışveriş merkezleri de bulunuyor.

51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

İLK BÜYÜK ORGANİZASYON 31 AĞUSTOS'TA

Stadyum, kapılarını ilk kez 31 Ağustos Kırgızistan Bağımsızlık Bayramı'nda düzenlenecek 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreniyle açacak. Uluslararası standartlara göre inşa edilen 51 bin kişilik stadyumun resmi açılışı ise 5 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Dünya Göçebe Oyunları, Kırgızistan, Ağustos, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    büyük ihtimalle Türkler inşa etti 1 0 Yanıtla
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